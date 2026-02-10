Survivor'da kim kazandı? 10 Şubat Salı Survivor ödül oyununu kim kazandı?
Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler'de heyecan ödül oyunu ile sürdü. Tansiyon ve temponun hiç düşmediği programda yarışmacılar, büyük ödülü kazanmak için karşı karşıya geldi. Ödül oyunu kaybeden takım süper ceza ile karşı karşıya kaldı.
Survivor'da ödül oyunu için geri sayım sona erdi. Ödül oyununu kazanan taraf süper ödülün sahibi oldu. Kaybeden takım ise süper ceza ile karşı karşıya kalacak. Hatırlanacağı gibi ilk ödül oyununu ünlüler takımı kazandı. İkinci ödül oyununu gönüllüler takımı kazanması durumunda üçüncü kez ödül oyunu oynanacak.
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. Kıran kırana mücadelelere sahne olan ödül oyununu Ünlüler takımı kazandı. İki gününün sonunda durumu 2-0 getiren kırmızı takım büyük ödülün sahibi oldu.
SURVİVOR'DA SÜPER CEZA NEDİR?
Acun Ilıcalı süper cezaya ilişkin, "2 gün boyunca yarışıyorsunuz. Cezanız, arkadaşlar bu 2 günün sonunda kaybeden takımın evi yıkılacak. Kaybeden takımın barakası yıkılıyor. Dümdüz yapacağız, taş üstünde taş bırakmayacağız. Ama size şöyle bir jest yapacağız barakanın tabanı kalacak'' diye konuştu.
SURVİVOR'DA BÜYÜK ÖDÜL NEDİR?
Ilıcalı, ''Kazanan takıma havuz partisi veriyoruz. Canlı müzik, 2 öğün yemek, 2 öğünde de karnınız doyacak. Akşam da otelde kalacaksınız. Sabah kahvaltı veriyoruz. Masaj da veriyoruz'' ifadelerini kullandı.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Eleme düellosunu kaybeden Doğuş Survivor'da elenen son yarışmacı oldu.