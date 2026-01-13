Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 ocak eleme adayı kim oldu?
Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026'da rekabet dozu her geçen gün artıyor. Erkekler haftasında 13 Ocak Çarşamba akşamı oynanan 2. dokunulmazlık oyunu, parkurda sert mücadelelere ve takım içi gerilime sahne oluyor. Dokunulmazlığı kazanmak için tüm gücünü ortaya koyan yarışmacılar, haftanın kaderini belirleyen kritik oyunda nefes kesen anlar yaşattı. Oyun sonunda kazanan takım netleşirken, kaybeden ekipte eleme potası için gözler ada konseyine çevrildi. İşte detaylar...
TV8 ekranlarının takip edilen yarışması Survivor 2026’da erkekler haftası tüm hızıyla sürüyor. 13 Ocak Çarşamba günü oynanan haftanın 2. dokunulmazlık oyunu, hem fiziksel performans hem de mental dayanıklılık açısından yarışmacıları sınadı. Kıyasıya geçen mücadelede takım dengeleri bir kez daha değişirken, gecenin sonunda dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı Survivor izleyicilerinin gündemine oturdu. İşte ayrıntılar...
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Açıklandığında haberimize eklenecektir.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de haftanın ilk eleme adayı Lina oldu