TV8 ekranlarının takip edilen yarışması Survivor 2026’da erkekler haftası tüm hızıyla sürüyor. 13 Ocak Çarşamba günü oynanan haftanın 2. dokunulmazlık oyunu, hem fiziksel performans hem de mental dayanıklılık açısından yarışmacıları sınadı. Kıyasıya geçen mücadelede takım dengeleri bir kez daha değişirken, gecenin sonunda dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı Survivor izleyicilerinin gündemine oturdu. İşte ayrıntılar...