Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?
Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026'da yeni hafta heyecanı 14 Ocak Çarşamba akşamı oynanan 3. dokunulmazlık oyunu ile zirveye çıktı. Ünlüler ve Gönüllüler takımları, ada şartlarının giderek zorlaştığı bu kritik mücadelede parkurda tüm güçlerini ortaya koydu. Dokunulmazlığı kazanan takım kadar, kaybeden ekipte eleme potasına girecek isim de gecenin en çok merak edilen başlığı oldu. İşte "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" sorularının yanıtları...
Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026’da 14 Ocak Çarşamba günü oynanan 3. dokunulmazlık oyunu, yalnızca rekabetiyle değil ada içindeki gerilimle de gündeme geldi. Ünlüler ile Gönüllüler arasında yaşanan sert mücadeleye, yarışmacılar Lina ve Ramazan arasında yaşanan gergin dakikalar damga vurdu. İşte detaylar...
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de haftanın ilk eleme adayı Lina oldu.