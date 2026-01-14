Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Survivor kim kazandı? 14 Ocak 2026 Çarşamba Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

        Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026'da yeni hafta heyecanı 14 Ocak Çarşamba akşamı oynanan 3. dokunulmazlık oyunu ile zirveye çıktı. Ünlüler ve Gönüllüler takımları, ada şartlarının giderek zorlaştığı bu kritik mücadelede parkurda tüm güçlerini ortaya koydu. Dokunulmazlığı kazanan takım kadar, kaybeden ekipte eleme potasına girecek isim de gecenin en çok merak edilen başlığı oldu. İşte "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" sorularının yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2026 - 17:45 Güncelleme: 14.01.2026 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026’da 14 Ocak Çarşamba günü oynanan 3. dokunulmazlık oyunu, yalnızca rekabetiyle değil ada içindeki gerilimle de gündeme geldi. Ünlüler ile Gönüllüler arasında yaşanan sert mücadeleye, yarışmacılar Lina ve Ramazan arasında yaşanan gergin dakikalar damga vurdu. İşte detaylar...

        2

        SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor 3. dokunulmazlık oyununu kazanan açıklandığında haberimize eklenecektir.

        3

        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de haftanın ilk eleme adayı Lina oldu.

        4

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor'a veda eden isim Keremcem oldu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        İfadelerine ulaşıldı
        İfadelerine ulaşıldı
        Eski İHD İzmir Başkanı vahşice öldürüldü!
        Eski İHD İzmir Başkanı vahşice öldürüldü!
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Cem Dizdar'dan transfer ekonomisine eleştiri!
        Cem Dizdar'dan transfer ekonomisine eleştiri!
        Teyzesini öldürüp kolonyayla yakmıştı! Caninin ilk sözleri...
        Teyzesini öldürüp kolonyayla yakmıştı! Caninin ilk sözleri...
        Dijital ihracatta lider 30 ülke
        Dijital ihracatta lider 30 ülke
        Tedesco'dan kupa rotasyonu!
        Tedesco'dan kupa rotasyonu!
        Temassız ödeme limiti artıyor
        Temassız ödeme limiti artıyor
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        Kur'an kursundaki cinayetten kan davası çıktı!
        Kur'an kursundaki cinayetten kan davası çıktı!
        "Trump ile Mamdani iletişim halinde" iddiası
        "Trump ile Mamdani iletişim halinde" iddiası
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Aracı kurumların ortak önerileri
        İran'daki son gelişmeler neler?
        İran'daki son gelişmeler neler?
        Tesla araçlarda abonelik dönemi
        Tesla araçlarda abonelik dönemi