Survivor kim kazandı, eleme düellosu nasıl oldu?
Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026, ödül oyunu gündeme geldi. Sezonun ilk ödül oyunu ile bir takım cezaya maruz kalacak. Eleme düellosunda ise adayların rakiplerini karşı takım belirleyecek. Peki, 4 Ocak 2026 Survivor'da ödül oyununu kim kazandı, eleme düellosu nasıl oldu? İşte Survivor'da yaşananlar...
TV8'de ekrana gelen Survivor Ünlüler Gönüllüler 2026’da ödül oyunu heyecanı sürüyor. Seyirciler Survivor ödül oyunu kazananı merak edilirken, cezanın ne olduğu da araştırılıyor. Bu kapsamda, eleme düellosunda rakiplerin kim olduğu da sorgulanıyor. Peki, Survivor kim kazandı, ödülü kim aldı? İşte ayrıntılar...
SURVIVOR ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?
Açıklandığında haberimize eklenecektir.
SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Survivor'da Lina, Beyza, Selen, Gözde eleme potasına giden yarışmacılar oldu.
SURVİVOR 2026 KADROSUNDA KİMLER VAR?
GÖNÜLLÜLER:
Engincan Tura
Eren Semerci
Erkan Bilben
Onur Alp Çam
Ramazan Sarı
Lina Hourich
Gözde Bozkurt
Nisanur Güler
Başak Cücü