        Haberler Bilgi Magazin Survivor kim kazandı, eleme düellosu nasıl oldu? 4 Ocak 2026 Survivor ödül oyununu kim kazandı, ceza ne?

        Survivor kim kazandı, eleme düellosu nasıl oldu?

        Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026, ödül oyunu gündeme geldi. Sezonun ilk ödül oyunu ile bir takım cezaya maruz kalacak. Eleme düellosunda ise adayların rakiplerini karşı takım belirleyecek. Peki, 4 Ocak 2026 Survivor'da ödül oyununu kim kazandı, eleme düellosu nasıl oldu? İşte Survivor'da yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2026 - 16:37 Güncelleme: 04.01.2026 - 16:37
        1

        TV8'de ekrana gelen Survivor Ünlüler Gönüllüler 2026’da ödül oyunu heyecanı sürüyor. Seyirciler Survivor ödül oyunu kazananı merak edilirken, cezanın ne olduğu da araştırılıyor. Bu kapsamda, eleme düellosunda rakiplerin kim olduğu da sorgulanıyor. Peki, Survivor kim kazandı, ödülü kim aldı? İşte ayrıntılar...

        2

        SURVIVOR ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

        Açıklandığında haberimize eklenecektir.

        SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Survivor'da Lina, Beyza, Selen, Gözde eleme potasına giden yarışmacılar oldu.

        3

        SURVİVOR 2026 KADROSUNDA KİMLER VAR?

        GÖNÜLLÜLER:

        Engincan Tura

        Eren Semerci

        Erkan Bilben

        Onur Alp Çam

        Ramazan Sarı

        Lina Hourich

        Gözde Bozkurt

        Nisanur Güler

        Başak Cücü

        4

        ÜNLÜLER:

        BAYHAN

        KEREMCEM

        SERHAN ONAT

        DİLAN ÇITAK

        SELEN GÖRGÜZEL

        MERT NOBRE

        MERYEM BOZ

        SEREN AY ÇETİN

