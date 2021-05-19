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Survivor Merve Aydın kimdir? Merve Aydın kaç yaşında, kaç yaşında?

Survivor 2021'de Mavi takımda yarışan Merve Aydın, yüksek performansı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Kısa bir süre önce burnundan sakatlanan Merve Aydın, basketbolcudur. Merve Aydın kimdir? Merve Aydın kaç yaşında, kaç yaşında? İşte Merve Aydın hakkında merak edilenler...

Survivor Merve Aydın kimdir? Merve Aydın kaç yaşında, kaç yaşında?

Merve Aydın, Ünlüler takımıyla yarışmaya başladı takımların karışması ile birlikte karşı takıma geçti. SMS potansiyeli yüksek olmamasına karşın sezonun en iyi kadın yarışmacısı olarak Merve Aydın'ın biyografisi merak ediliyo.

MERVE AYDIN KİMDİR?

Merve Aydın, 10 Mart 1994'de Mersin'de doğdu. 1.74 boyundadır ve oyun kurucu pozisyonunda oynamaktadır. Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişen Merve Aydın, günümüzde İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres forması giymektedir.

MERVE AYDIN'IN KARİYERİ

2009-2011 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor
2011-2012 Türkiye İstanbul Üniversitesi
2012-2014 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor
2014-2015 Türkiye İstanbul Üniversitesi
Basketbolu Geliştirenler Derneği
2016 TürkiyeYakın Doğu Üniversitesi
2016-2017 Türkiye Girne Üniversitesi
2017-2019 Türkiye Hatay Büyükşehir Belediyespor
2019-2020 Fransa Nantes-Rezé Basket
2020- İspanya C.B Al-Qázeres

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