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Survivor Merve'ye ne oldu? Merve Aydın sakatlandı mı?

Survivor 2021'de Ünlüler takımında yarışan basketbolcu Merve Aydın feci bir sakatlık yaşadı. Yarışmacılar şoke oldu. Peki Merve Aydın'ın sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Survivor Merve'ye ne oldu? Merve Aydın sakatlandı mı?

Survivor Merve'ye ne oldu? Merve Aydın sakatlandı mı? Survivor'ın son bölümünde Merve Aydın sakatlandı, hastaneye kaldırıldı.

Ünlülerden Merve çok kötü bir sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi. Takım arkadaşlarının büyük üzüntü yaşadığı sakatlık sonrası Merve Aydın hastaneye kaldırıldı.

İletişim ödülü sırasında Merve Aydın, yarış esnasında parkurda burnunu çok kötü bir şekilde çarptı. Burnu kanlar içinde kalan Merve'ye ilk müdahaleyi doktor Metin Kuş yaptı. Metin Kuş'un 'Merve oynayamazsın' demesi üzerine Merve, "Metin ağabey durursa oynayabilirim. Ben alışkınım" dedi.

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