Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Survivor yeni sezon yarışmacılarından Murat Eken kimdir? İşte hayatı

Survivor 2023 yeni konsepti ve yarışmacıları ile özellikle sosyal medya üzerinden gündeme geldi. Yeni sezonda yer alan isimlerden biri olan Murat Eken'in, Survivor yarışmasında sergileyeceği performans merak konusu olurken hayatı hakkında detayları haberimizde derledik. İşte Survivor Murat Eken hayatı ve kariyeri...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Survivor Murat Eken kimdir? Murat Eken boyu kaç, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? Survivor 2023 Ünlüler Murat Eken hayatı

    Her sene TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni yılda yeni konsepti ile 15 Ocak Pazar akşamı izleyicileri ile buluşacak. Ünlüler, Gönüllüler ve Fenomenler olmak üzere 3 takım olarak karşımıza çıkan Survivor'da Ünlüler takımından Murat Eken'nin hayatı merak konusu oldu. Peki, Survivor Murat Eken kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Murat Eken hayatı hakkında merak edilen sorular ve yanıtları...
  • Survivor Murat Eken kimdir? Murat Eken boyu kaç, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? Survivor 2023 Ünlüler Murat Eken hayatı

    MURAT EKEN KİMDİR?

    Murat Eken 7 Ağustos 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Koç Özel Lisesi'ni bitirip, New York'ta Rensselaer Politeknik Enstitüsü'ne başladı. 3. sınıfta makine mühendisliği bölümünü yarıda bırakıp Türkiye'ye dönerek Müjdat Gezen Sanat Merkezi konservatuvar tiyatro bölümünde eğitim almaya başladı. Haldun Dormen ve Müjdat Gezen'in yönettiği çeşitli oyun ve müzikallerde rol aldı. Şu an BKM Mutfak oyuncuları bünyesinde sahneye çıkmaktadır. Oyuncu Burcu Biricik ile kuzendir.
  • Survivor Murat Eken kimdir? Murat Eken boyu kaç, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? Survivor 2023 Ünlüler Murat Eken hayatı

    MURAT EKEN BOYU, KİLOSU VE BURCU

    1.75 metre boyundaki ve 70 kilo ağırlığındaki Murat Eken'in burcu Aslan'dır.

    MURAT EKEN EVLİ Mİ?

    Murat Eken, 7 Ağustos 2016 tarihinde Gizem Önen ile dünya evine girdi. İkili, 4 yıllık evliliklerinin ardından 2020 yılında boşandı.
  • Survivor Murat Eken kimdir? Murat Eken boyu kaç, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? Survivor 2023 Ünlüler Murat Eken hayatı

    MURAT EKEN'İN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

    Bir Demet Tiyatro (2006)

    Hatırla Sevgili (2006)

    Ertelenmiş Hayatlar (2007)

    Sınıf (2008)

    Çok Güzel Hareketler Bunlar (2008)

    Aşağı Yukarı Yemişliler (2011)

    Düşman Kardeşler (2012)

    Salih Kuşu (2013)

    Galip Derviş (2013)

    Kadim Dostum (2014)

    Eğlendirme Dairesi (2015)

    Kutsal Damacana (2007)

    Neşeli Hayat (2009)

    Çok Filim Hareketler Bunlar (2010)

    Müthiş Bir Film (2016)

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.