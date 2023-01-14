Her sene TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni yılda yeni konsepti ile 15 Ocak Pazar akşamı izleyicileri ile buluşacak. Ünlüler, Gönüllüler ve Fenomenler olmak üzere 3 takım olarak karşımıza çıkan Survivor'da Ünlüler takımından Murat Eken'nin hayatı merak konusu oldu. Peki, Survivor Murat Eken kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Murat Eken hayatı hakkında merak edilen sorular ve yanıtları...