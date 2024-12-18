Survivor ne zaman başlıyor? Survivor 2025 All Star tarihi belli oldu
Survivor 2025 yarışması yeni sezon için geri sayım başladı. Ünlüler ve gönüllüler takımından isimler yayınlanan programın fragmanında belli oldu. Peki Survivor ne zaman başlayacak, hangi tarihte?
Kıyasıya mücadelelerin yer aldığı Survivor All Star yeni sezon çekimleri başladı. Survivor 2025 tanıtım fragmanı yayınlanırken yayın tarihini de yer verildi. İşte Survivor 2025 yayın tarihi
SURVİVOR HANGİ ÜLKEDE ÇEKİLİYOR?
Survivor All Star 2025 sezonu çekimleri başladı. Survivor çekimleri Dominik'te yapılıyor.
SURVİVOR 2025 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Survivor yeni sezonu 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayacak.