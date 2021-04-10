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Survivor ödül oyununu kim kazandı? Şanssızlığı kırdılar! 9 Nisan Survivor son bölümünde yaşananlar

Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Dün akşam ünlüler ve gönüllüler ödül oyunu için kıyasıya mücadele etti. ardından da Anlat Bakalım oyunu için karşı karşıya geldi. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı?

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Şanssızlığı kırdılar! 9 Nisan Survivor son bölümünde yaşananlar

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Sorusu yarışmanın izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Üst üste oyun kaybeden ünlüler ödül oyunu için ter döktü ve kötü şanslarını kırdı. İşte 9 Nisan Survivor son bölümünde yaşananlar...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ünlüler ve gönüllüler pizza ve içecek için mücadele etti. Ödül oyununu Ayşe'nın sayısıyla ünlüler kazandı.

ANLAT BAKALIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Ünlüler ve gönüllülerin favori eğlenceli oyunlarından Anlat Bakalım gerçekleşiyor. Oyunda yine heyecan dorukta. İki takım da oyun sonunda verilecek ödül için tüm enerjileri ile yarıştılar. Oyunun kazananı ünlüler takımı oldu.

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