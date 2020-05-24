'10 milyon TL param olsa bu işi bırakırım'

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'nin 86. bölümü Bayram Özel olarak izleyicisinin karşısına çıkacak. Dokunulmazlık oyunlarında eleme adaylarının belirlenmesinin ardından bu akşam Acun Medya ekibi ile Survivor yarışmacıları futbol maçına çıkacak. Yarışmacılar daha sonra Anlat Bakalım oyunu ile ödül için yarışamcak. İşte, 24 Mayıs Survivor son bölümünde yaşananlar...

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2020 yeni bölümde haftanın ikinci eleme adayı bu akşam belli oldu. Survivor 85. Bölümde Ünlüler ile Gönüllüler arasında ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyunu kazanan yine Gönüllüler oldu. Ünlüler takımı, dokunulmazlığı kaybedince ada konseyinde bir kez daha eleme adayı belirlemek zorunda kaldı. Dün ilk eleme adayı Yunus Emre olduğu için onun adı yazılmayacaktı. Sercan, Aycan ve Elif için yapılan oylama sonucunda en çok adı yazılan yarışmacı Elif oldu. Survivor’da bu hafta bayram nedeniyle eleme olmayacak. Önümüzdeki hafta iki dokunulmazlık oyunu ile birlikte iki eleme adayı daha çıkacak. Bu dört eleme adayı için yapılacak oylama sonrasında Survivor’a veda eden isim belli olacak.

İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020 yeni bölümde ikinci dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. 23 Mayıs Cumartesi günü Survivor 85. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu 10-6 skorla Gönüllüler takımı kazandı.

İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dün akşam iki takım arasında son derece heyecanlı geçen dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Sembolü ise Gönüllüler takımından Evrim aldı. Ada konseyinin ardından ilk eleme adayı Yunus Emre oldu.