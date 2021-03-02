TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021'de Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı arasındaki mücadele devam ediyor. Haftada 5 gün yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkan Survivor 2021 yarışmacıları araştırılıyor. Survivor 2021 Gönüllüler takımına sonradan katılan Öykü Uysal kimdir? Survivor Öykü Uysal kaç yaşında, nereli, evli mi?

SURVİVOR ÖYKÜ UYSAL KİMDİR?

Survivor 2021'e yedek yarışmacılardan dahil olan Öykü Uysal, 2 Şubat 1990 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Aslen İzmirli olan güzel yarışmacı Uşak’ta yaşamaktadır. 2015 yılında İzmir 9 Eylül Üniversitesi’nde mezun olan Öykü Uysal, 7 yıl boyunca lisanslı bir şekilde hentbol oynamıştır.

ÖYKÜ UYSAL EVLİ Mİ?

Gönüllüler takımında Survivor 2021 yarışmasına katılan Öykü Uysal, evli ve bir çocuğu vardır. Ünlü spor hocası Özhan Uysal ile mutlu bir evliliği olan başarılı isim, güzelliğini katıldığı yarışmada da tescil ettirdi. Aynı zamanda spor salonu işleten Uysal, performansı ile de takipçilerinden tam not aldı.

Öykü Bulut Uysal'ın 3.5 yaşında Aslan adında bir çocuğu var. Öykü Uysal, kazandığı yarışları oğluna armağan ediyor.