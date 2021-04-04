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Survivor Sancakay kimdir? Survivor Sancakay kaç yaşında?

Survivor 2021'de Gönüllüler takımında yarışan ve yarışma başladıktan kısa bir süre sonra elenen Sancakay Ilım Morgül'ün ismi yeniden gündeme geldi. Peki Survivor Sancakay kimdir? Survivor Sancakay kaç yaşında? İşte Sancakay hakkında merak edilenler...

Survivor Sancakay kimdir? Survivor Sancakay kaç yaşında?

Survivor Sancakay Ilım Morgül'ün ismi son ada konseyinde gündeme geldi. Aleyna Kalaycıoğlu, Sancakay'ın Poyraz ile kendisinin arasını bozduğunu iddia etti. Aleyna, Sancakay'ın Poyraz'dan hoşlandığını söyledi. Peki Survivor Sancakay kimdir?

SURVİVOR SANCAKAY'IN ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN İDDİALARINA YANIT

Bu iddiaların ardından 'Survivor Panaroma Hafta Sonu' programına katılan Sancakay Ilım Morgül ise canlı yayında Aleyna'nın sözlerine yanıt verdi. Sancakay, "Çok güldüm bunlara. Aleyna'nın söylediği hiçbir şeye şaşırmıyorum. Ben yalancı oldum, aşık oldum. Bunlar cahilce açıklamalar... Aleyna, Survivor'ı ergen bir kesimin izlediğini biliyor. Ya tutarsa diye denedi büyük ihtimalle. İnsanlar inandı mı? Bilmiyorum" dedi.

Sancakay, sözlerine; " Aleyna, Poyraz'ın kendisini sevmemesini kabullenemiyor ve bunun altında bir sebep arıyor. Bu yüzden Sancakay mı doldurdu? diye düşünüyor. Böyle bir şey yok. Sahilde oturuyorduk hep, Poyraz'la basketbol konuşuyorduk" diye devam etti.

SURVİVOR SANCAKAY KİMDİR?

Sancakay Ilım Morgül, 30 Ocak 1997'de İstanbul Bahçelievler'de dünyaya geldi. İzmir ve Rize'de büyüyen Sancakay Ilım, spora ritmik jimnastik ile başladı. Lise 3'e kadar İzmir'de okudu ve futbol kariyerine başladı. Lise 4'de Rizespor takımına transfer olup orada liseyi bitirdi ve futbol kariyerine devam etti.

Karadeniz Teknik Üniversitesinde Rus Dili ve Edebiyatı bölümünü 2 yıl okuyan Sancakay, Rusça’nın yanı sıra İngilizce biliyor. Konservatuvar tiyatro bölümünün yetenek sınavını kazandıktan sonra İstanbul'a taşındı. Lisans 4. sınıf öğrencisi olan Sancakay, iki sezon Edinburg festivalinden gelen 'Ofsayt' oyununda başrolü canlandırdı.

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