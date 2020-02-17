Sercan Yıldırım kimdir? Sercan Yıldırım kaç yaşında? soruları, dün akşam yeni sezonu başlayan Survivor için gündemde. Sercan Yıldırım, Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Ünlüler Takımı'nda yer alan iddialı isimler arasında bulunuyor. Sercan Yıldırım'ın kısaca hayatı haberimizde.
SERCAN YILDIRIM KİMDİR?
Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşadı. Buradaki performansı sonrası 2011 yılında Galatasaray'a transfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giydi.
YORUMLAR