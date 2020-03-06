TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında karşımıza çıkan Uzkanbaş, takipçileri tarafından merak ediliyor. Uzkanbaş’ın hayatı, nereli olduğu gibi konular sevenleri tarafından çok araştırılıyor. Peki Sadık Ardahan Uzkanbaş kimdir? Kaç yaşında? Nerede doğdu?

SADIK ARDAHAN UZKANBAŞ KİMDİR?

1987 yılında, Adana’da dünyaya gözlerini açan Sadık Ardahan Uzkanbaş, halen Adana’da ikamet ediyor. 33 yaşında olan Uzkanbaş, sporcu kimliği ile tanınıyor. Adanaspor altyapı takımlarında 8 sene aralıksız futbol oynayan Uzkanbaş, sakatlıklar yaşaması sonucu futbola ara vermek durumunda kaldı.

Ara verdiği esnada çoktan geçmiş olan vatani görevini yerine getirmek için askere giden Uzkanbaş, teskereyi aldıktan çok kısa bir süre sonra ilk defa yurt dışına çıktı. Dubai’de 2 sene geçiren genç adam, sonrasında tekrar ülkesine döndü. Türkiye’de spora geri dönen Uzkanbaş, bir müddet sonra Kazakistan'a gitti. Burada da yaklaşık 6 ay geçirdi.

“Yeni insanları, yeni yerleri ve yeni kültürleri tanımayı çok seviyorum. O yüzden de şartlar el verdiği sürece her zaman farklı yerleri gezmeyi ve görmeyi istiyorum. Şimdi ise hayallerim arasında olan Survivor 2020’de olduğum için çok mutluyum.” Sözleri ile kendisini ifade eden Uzkanbaş, arkasında hikaye bırakabilen her insanın sonsuza kadar yaşadığını; bu nedenle arkada hikaye bırakabilmek istediğini de vurguluyor.