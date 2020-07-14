Survivor 2020 finaline adım adım yaklaşılırken dün akşam finalistler belli oldu. Survivor son bölümde SMS oylaması sonucunda Yasin Obuz yarı finalde yarışmaya ve hayallerine veda etti. Survivor 2020 Gönüllüler takımında mücadele eden Yasin Obuz sempatik tavırları ve hırslı kişiliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Peki Survivor Yasin Obuz kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Yasin hakkında...

SURVIVOR YASİN OBUZ KİMDİR?

Diyarbakır'da dünyaya gelen Yasin Obuz, 21 Kasım 1988 doğumlu. Küçük yaşlardan bu yana spora ilgisi hiç bitmemiş bir isim olan Yasin, 1998 yılında ilk spor lisansını çıkarttı. Özellikle futbola ilgisi ile bilinen yarışmacının 2 yıl kadar jimnastik yaptığı da biliniyor.

Yasin Obuz, Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Bölümü mezunu. Üniversite yıllarında fitness, futbol, yüzme gibi spor branşlarıyla uğraştı. Okulun son dönemlerinde ise yemek yapmaya başladı. Bu konuda eğitimlere de katılan Yasin Obuz, aşçılık alanında git gide uzmanlaşmaya başladı.

Mutfak konusunda kendini geliştirmek için 20 kadar ülkeye seyahat eden Obuz, gittiği yerlerde farklı yemek kültürleriyle tanıştı ve hatırı sayılır bir tecrübe kazandı.

Yemek üzerine küçük çaplı bir işletmesi bulunan Yasin Obuz, TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye adlı yemek yarışmasına katıldı ve kendine özgü tavırları ile sosyal medyada birçok kişi tarafından konuşulan isim haline geldi.

YASİN’İN SURVIVOR 2020’DEKİ BAŞARI ORANI

Survivor Yasin, genel performans tablosunda yüzde 46 başarı ile 4. sırada yer alıyor. Survivor Yasin, sezon başından beri oynadığı 424 oyunda 196’sını kazanmayı başardı.