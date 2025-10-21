Survivor ne zaman başlıyor? Survivor Ünlüler - All Star yarışmacıları kimler?
Survivor hakkında araştırmalar yoğunlaştı. TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan Survivor yeni sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor. 2026 Survivor Ünlüler - All Star sezonu için geri sayım sürerken, yarışmanın başlayacağı tarih ve kadroda yer alacak isimler merakla bekleniyor. Acun Ilıcalı'nın duyurduğu ilk yarışmacı ile birlikte yeni sezona dair sorgulamalar daha da arttı. İşte güncel bilgiler...
Survivor, 2026 Ünlüler - All Star sezonu başlangıç tarihi merak ediliyor. TV8 ekranlarında yayınlanacak olan yeni sezonda, yarışmacı kadrosu ve Dominik’teki zorlu parkurlar için hazırlıklar sürüyor. Acun Ilıcalı’nın ilk yarışmacıyı açıklaması, yeni sezon heyecanını artırdı. İşte detaylar...
SURVİVOR 2026 NE ZAMAN?
Murat Ceylan'ın sunumu ile ekrana gelen Survivor, yeni sezonu ile ekranlarda yerini almaya hazırlanıyor. Yarışma başvuruları devam ederken henüz başlangış tarihine dair açıklama gelmedi. 2025 yılında Survivor Ünlüler - Gönüllüler 1 Ocak 2025 tarihinde başlamış ve 13 Haziran'da son bulmuştu. Yine benzer tarihlerin gündeme gelmesi bekleniyor.
SURVİVOR ÜNLÜLER - ALL STAR YARIŞMACILARI BELLİ Mİ?
2026 Survivor yarışmasının ilk yarışmacısını Acun Ilıcalı duyurdu. Yeni sezonun ilk ismi şarkıcı Bayhan oldu. Diğer yarışmacılar da peş peşe belli olacak.
SURVİVOR 2025 KADROSU:
All Star
Zeynep Alkan
Serenay Aktaş
Batuhan Karacakaya
Adem Kılıç
İsmail Balaban
Ayşe Yüksel
Sema Aydemir
Barış Murat Yağcı
Yağmur Banda
Gönüllüler
Tuğba Yeni
Dilşah Kurt
Batuhan Gökgöz
Mevlüt Koçak
Göksu Küçükali
Adilhan Numan
Kaan Kazgan
Kübra Avcı
Ayrıca yedeklerden de Yunus Emre Karabacak, Yiğit Poyraz, Çılgın Sedat, Hikmet Tuğsuz, Mehmet Özyay dahil olmuştu.