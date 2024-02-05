Survivor All Star'da yarışan Yunus Emre Özden, Mavi takımdan eski arkadaşına Avarel benzetmesinde bulunurken Poyraz ise bu benzetme sonrasında Zaten bir insanı aşağılamadan kötü söz söylemeden konuşma zorluğu yaşıyorsun ifadelerini kullandı. Daha sonrasında Poyraz'ın 'Paket' söylemi ile çileden çıkan Yunus Emre, küfürler savurarak yarışmacının üzerine yürüdü. Konuyla ilgili gündeme gelen: "Survivor Yunus Emre Özden kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Yunus Emre Özden diskalifiye mi olacak?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

SURVIVOR YUNUS EMRE KİMDİR?

Yunus Emre Özden 29 Mart 1993 tarihinden İstanbul'un Silivri ilçesinde dünyaya geldi. Yunus Emre Özden hala Silivri'de yaşamaktadır. 1.85 boyunda ve 82 kilo olan Yunus Emre Özden 2 çocuklu ailenin tek oğludur ve Açıköğretim Fakültesi’nde Ulaştırma Lojistik okumaktadır.

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Lise eğitimi sırasında başından geçen rahatsızlık nedeniyle çok kilo aldığını ve okuldayken aldığı kilolarla çok dalga geçildiği için okulu bir türlü sevemediğini söyleyen Yunus Emre, bu yüzden rahatsızlığı iyileşince okul çıkışı şehir stadında koşarak 96 kilodan 64 kiloya düşmeyi başarmış.