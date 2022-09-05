40'tan fazla ülke gezdi... Şimdi köyünde tarım yapıyor

"BURADA BÜYÜDÜM"

İzbırak´ta büyüdüğünü ifade eden Doğan, "Avrupa'ya çıktım ama ben burada büyüdüm. Ektim, topladım, sumak topladım, kuru üzüm yaptım. Benim için garip değildir. Onun için çok hoşuma gidiyor. Burası Avrupa'dan daha sıcaktır ama buraya geldik tekrar. Allah'a çok şükür yani burada hürriyet var. Daha önceki gibi değildir.