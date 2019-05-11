Tüm ekipler seferber oldu; kayıp gazeteci aranıyor Tüm ekipler seferber oldu; kayıp gazeteci aranıyor

Sivas'ın Suşehri İlçe belediyesi temizlik ekipleri Sivas Caddesi üzerinde bulunan süs havuzunu temizlemek için içerisine deterjan attı. Fıskiyenin çalıştırılmasıyla birlikte ise havuzdaki su köpürmeye başladı. Süs havuzu köpükle kaplandı.

ÇOCUKLARA EĞLENCE OLDU

İHA'da yer alan habere göre köpükle kaplanan havuz ilginç bir görüntü oluşturdu. Bu durumu gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken bu anları cep telefonları ile görüntüledi. Havuzun köpürmesini fırsat bilen çocuklar ise havuzun üzerinde biriken köpükleri birbirlerine atarak eğlendi.