Susan Sarandon Filistin yorumu nedeniyle Hollywood'dan dışlandı: Ne yapılmaması gerektiğine dair bir örnek oldum

"KOVULDUM"

"Ajansım tarafından kovuldum, projelerim geri çekildi" diyen Susan Sarandon, "Çalışmaya devam etmek istiyorsanız ne yapmamanız gerektiğine dair bir örnek olarak kullanıldım" ifadesini kullandı.

"Geçen yılın kasım ayından beri işsiz olan pek çok insan var... Bir şeyler hakkında tweet attıkları ya da bir tweet'i beğendikleri veya ateşkes talebinde bulundukları için kovulan güvenlik görevlisi, yazar, ressam, kafeteryada çalışan insanlar olarak işlerini kaybedenler" diyen Sarandon, kendisine bir daha büyük bir film rolü teklif edilip edilmeyeceği sorulduğunda "Bilmiyorum. Hollywood'da hiçbir şey yok" yanıtını verdi.