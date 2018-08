1977 yılında Dario Argento'nun yönettiği korku filmi Suspiria'nın yeni uyarlamasından fragman yayınlandı. Yönetmenliğini, Beni Adınla Çağır (Call Me by Your Name) filminin yönetmeni Luca Guadagnino üstlenirken, senaryoyu David Kajganich kaleme alıyor. Genç danscı Suzy Bannion rolünde Dakota Johnson ve dans akademisi yöneticisi rolünde Tilda Swinton'ın yanında kadroda Chloë Grace Moretz, Mia Goth, Lutz Ebersdorf ve Angela Winkler gibi isimler yer alıyor.

Filmin konusu, Amerikalı bale öğrencisi Suzy Bannion, dünyaca ünlü bir Alman yatılı dans akademisinde eğitim görmeye gelir ancak okula adım attığı andan itibaren esrarengiz olaylara tanıklık eder. Suzy giderek gelişen olaylar yüzünden bir araştırma yapar ve akademinin geçmişte cadılar meclisi mekanı olduğunu öğrenir.

Suspiria 2 Kasım 2018 tarihinde Amerika'da izleyicisiyle buluşacak. Ülkemiz için vizyon tarihi ise 9 kasım 2018.