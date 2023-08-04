Susuzluk hissi nedeniyle çok fazla su içen iki çocuk annesi yaşamını yitirdi ABD'de iki çocuk annesi 35 yaşındaki Ashley Summers, ailesiyle seyahati sırasında susuzluk hissi nedeniyle 20 dakika içinde yaklaşık iki litre su içtiği için su zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti

ABD'nin Indiana eyaletinde yaşayan 35 yaşındaki Ashley Summers, geçtiğimiz ay eşi ve iki küçük kızıyla birlikte Freeman Gölü'ne yaptıkları seyahat sırasında ciddi şekilde susuzluk hissetmeye başladı. New York Post'ta yer alan habere göre, ailesine su içmesine rağmen susuzluğunun geçmediğini söyleyen iki çocuk annesi kadın, çok hızlı bir şekilde çok fazla su içmenin nadir görülen bir sonucu olan su zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

20 DAKİKADA YAKLAŞIK 2 LİTRE TÜKETTİ

Kardeşi Devon Miller, WRTV'ye yaptığı açıklamada, Summers'ın 20 dakika içinde dört şişe su içtiğini söyledi.

Miller, "Ortalama bir su şişesi yarım litre, yani 20 dakika içinde yaklaşık 2 litre. Bütün bir gün boyunca içmeniz gereken miktar bu" dedi.

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Seyahatlerinin son gününde susuz kaldığını hisseden Summers, başının döndüğünden ve inatçı bir baş ağrısı çektiğinden şikayet ettiğini söyledi. Yolculuktan döndükten sonra da evlerinin garajında bayılan Summers, IU Health Arnett Hastanesi'ne götürüldü. Summers'ın beyninde ödem meydana geldi ve durumu daha da kötüleşti.

Miller, kız kardeşinin bilincinin bir daha yerine gelmediğini ve doktorların ailesine su zehirlenmesinden öldüğünü söylediğini belirterek, "Su zehirlenmesi hakkında ilk konuşmaya başladıklarında bu hepimiz için bir şok oldu" dedi.

SU ZEHİRLENMESİ NEDİR?

Su zehirlenmesi olarak bilinen su toksisitesi, kısa bir süre içinde çok fazla su tüketildiğinde veya altta yatan sağlık koşulları nedeniyle böbrekler çok fazla su tuttuğunda ortaya çıkıyor.

Su zehirlenmesinin belirtileri arasında genel olarak kendini iyi hissetmemenin yanı sıra kas krampları, ağrı, mide bulantısı ve baş ağrısı yer alıyor.

Hastanede toksikolog olarak görev yapan Dr. Blake Froberg, nadir görülen bu ölüm nedeninin yaz aylarında ya da dışarıda çalışan veya sık egzersiz yapan kişilerde görülme olasılığının daha yüksek olduğunu söyledi.

Froberg, "Birini bu riske daha açık hale getirebilecek bazı şeyler vardır; ancak genel olarak olan şey vücudunuzda çok fazla su ve yeterli sodyum olmamasıdır" dedi.

ORGANLARINI BAĞIŞLADI

Ailesi, Summers'ın organ bağışçısı olduğunu ve kalbi, karaciğeri, akciğerleri, böbrekleri ve kemik dokusunun bir kısmını bağışlayarak beş kişinin hayatını kurtardığını söyledi.

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