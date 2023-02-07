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Haberler Sağlık Süt Kilo Yapar mı? Gece Süt İçmek Kilo Aldırır mı?
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Süt kilo yapar mı? Gece süt içmek kilo aldırır mı?

Araştırmalar sürekli olarak hafif süt tüketenlerin şekersiz tam yağlı süt tüketenlere göre zaman içinde daha fazla kilo alma eğiliminde olduğunu göstermektedir. Yağsız sütten kaçınmanın yanı sıra özellikle aromalı olanları almayı tercih ediyorsanız badem sütü veya pirinç sütü gibi ilave şeker içeren süt ikamelerinden de kaçınmanız önerilmektedir. Peki, tüm detaylarıyla inceleyecek olursak süt kilo yapar mı? Süt içmek kilo aldırır mı?

Süt Kilo Yapar mı? Gece Süt İçmek Kilo Aldırır mı?
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Gece Süt İçilir mi?

Uyumadan önce içilen bir bardak süt kilo vermenize yardımcı olan bir diğer içecektir. İki şekilde etki eder. Süt yağı midede yavaş sindirilir, böylece sizi daha uzun süre tok tutar. Bu da sabahları beklediğinizden daha aç kalkmanızı engeller. Ek olarak kazein, yavaş emilen bir proteindir ve gece boyunca kaslarınızı onarmak ve güçlendirmek için gerçek bir yardımcıdır. Daha fazla kas, istirahatte bile daha fazla kalori tüketimi demektir.

Sıcaklık konusunda endişelenmenize gerek yoktur, sütün sıcak veya soğuk olması fark etmez. Gece süt içilir mi diye merak ediyorsanız asla yapmamanız gereken tek şey ise şeker eklemektir. Sütün içerdiği kalsiyum ve triptofan sayesinde uykuya dalmaya yardımcı olduğu da kanıtlanmıştır. İkincisi, doğrudan uyku ve zevkle ilgili nörotransmitter olan serotonin salınımını destekleyen temel bir amino asittir. Peki, diyette laktozsuz süt içilir mi?

Diyette Laktozsuz Süt İçilir mi?

Laktozsuz süt, gerçek süttür. Sütte bulunan doğal şeker olan laktozu parçalamak için laktaz enzimi eklenmiştir. Laktoz içermeyen süt ve diğer süt ürünleri, laktoz intoleransı olan kişilerin süt içmekten ve süt ürünleri yemekten zevk almasını sağlar. Laktoz içermeyen inek sütü, güçlü yararlar sunar. Laktoz intoleransı, süt ve süt ürünlerinde bulunan bir şeker olan laktozu sindirememe veya yetersiz sindirebilme yeteneğidir. Laktoz intoleransı, ince bağırsağı kaplayan hücreler tarafından üretilen laktaz enziminin eksikliğinden kaynaklanır. Laktaz; laktozu, glikoz ve galaktoz adı verilen daha basit iki şeker formuna ayırır ve bunlar daha sonra kan dolaşımında emilir.

Laktoz intoleransı, vücudun esas olarak süt ve süt ürünlerinde bulunan bir şeker türü olan laktozu sindiremediği yaygın bir sindirim sorunudur. Laktozsuz süt hem normal yağlı hem de yağı azaltılmış çeşitlerde mevcuttur. Yağ içeriğinden bağımsız olarak hem hafif hem de tam yağlı süt ürünleri aşırı kilo veya obezite ile bağlantılı değildir. Aslında, bu yiyecekler kalori kontrollü bir diyetin parçası olarak dahil edildiğinde kilo vermeye yardımcı olabilirler.

Kahvaltıda tam tahıllı gevreklerinize güçlendirilmiş laktoz içermeyen süt ekleyin. Ara öğün olarak her gün bir bardak laktozsuz süt için. Laktozsuz süt ayrıca çorbalarda, milkshake'lerde, smoothie'lerde, laktozsuz soslarda, salata soslarında, güveçlerde ve tatlılarda kullanılabilir. Laktozsuz süt, normal süt ve süt ürünleri ile aynı miktarda kalsiyum, A vitamini, D vitamini ve protein içerir. Alerjisi olmayanlar da kullanabilir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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