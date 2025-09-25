Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Süt sağımı sırasında gelen ölüm! | Son dakika haberleri

        Süt sağımı sırasında gelen ölüm!

        Tokat'ta makineyle süt sağmak isterken elektrik akımına kapılan 59 yaşındaki Emine Yılmaz hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2025 - 16:39 Güncelleme: 25.09.2025 - 16:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süt sağımı sırasında gelen ölüm!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tokat'ta makineyle süt sağmak isterken elektrik akımına kapılan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre Gözova köyünde besicilik yapan Emine Yılmaz (59), süt sağma makinesiyle hayvanlarını sağmak için ahıra gitti.

        Yılmaz, ineklere süt sağım makinesini takmak istediği sırada elektrik akımına kapıldı.

        İhbar üzerine gelen sağlık ekibince ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Fotoğraf: İHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Marmara için uyarı geldi! Hızı: 80 km'yi bulacak!
        Marmara için uyarı geldi! Hızı: 80 km'yi bulacak!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüşecek
        İsrail'e neden yaptırım yok?
        İsrail'e neden yaptırım yok?
        Erken doğum iddiasında doktora gözaltı!
        Erken doğum iddiasında doktora gözaltı!
        Spotify’a soruşturma
        Spotify’a soruşturma
        2 kardeş zehirlenip ölmüştü! 'Tavuk' iddiası!
        2 kardeş zehirlenip ölmüştü! 'Tavuk' iddiası!
        Mourinho'yu Disiplin Kurulu'na şikayet ettiler!
        Mourinho'yu Disiplin Kurulu'na şikayet ettiler!
        Miras kavgasında ağabeyi kıymıştı... Şaşırtan savunma!
        Miras kavgasında ağabeyi kıymıştı... Şaşırtan savunma!
        Demans riskini azaltan 10 önemli öneri
        Demans riskini azaltan 10 önemli öneri
        "Bankadan arıyoruz" dolandırıcılığında yeni yöntem! 6 milyon TL'yi 30 saniyede çaldılar!
        "Bankadan arıyoruz" dolandırıcılığında yeni yöntem! 6 milyon TL'yi 30 saniyede çaldılar!
        Barış buluşması kana bulandı, 3 kişi öldü!
        Barış buluşması kana bulandı, 3 kişi öldü!
        Trump'tan 'İsrail saldırılarını tamamen sona erdirsin' planı
        Trump'tan 'İsrail saldırılarını tamamen sona erdirsin' planı
        Yine beton mikseri faciası! Işıklarda gelen ölüm!
        Yine beton mikseri faciası! Işıklarda gelen ölüm!
        Türkiye'deki satışları Avrupa'yı geride bıraktı
        Türkiye'deki satışları Avrupa'yı geride bıraktı
        Sarkozy, Kaddafi'den para almaktan suçlu bulundu
        Sarkozy, Kaddafi'den para almaktan suçlu bulundu
        Netanyahu'nun uçağı "tutuklanma" korkusuyla farklı rota kullandı
        Netanyahu'nun uçağı "tutuklanma" korkusuyla farklı rota kullandı
        "Orta yok, şut yok, hırs yok!"
        "Orta yok, şut yok, hırs yok!"
        46 yılın en hızlı yükselişi
        46 yılın en hızlı yükselişi
        "Türk vatandaşlığı verilmeli"
        "Türk vatandaşlığı verilmeli"
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?