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Haberler İş-Yaşam Süte zam gelecek mi?
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Süt krizi kapıda mı?

TÜSEDAD Başkanı Sencer Solakoğlu piyasada süt sıkıntısı yaşandığını, süte zam geleceğini söyledi. HabertürkTV'de Gün Ortası programına katılan Solakoğlu üretimdeki düşüşten dolayı raflardaki ürünlerin azalmaya başladığına dikkat çekti

Süte zam gelecek mi?

Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Sencer Solakoğlu süte zam geleceğini söyledi. Bloomberg HT Tarım Editörü İrfan Donat ile birlikte HabertürkTV'de Gün Ortası programına katılan Solakoğlu üretimdeki düşüşten dolayı raflardaki ürünlerin azalmaya başladığına dikkat çekti.

''RAFLARDAKİ ÜRÜNLER AZALMAYA BAŞLADI''

Piyasada süt sıkıntısı yaşandığını, Ulusal Süt Konseyi'nin (USK) belirlediği 7 lira 50 kuruşluk sabit fiyatın üreticiyi zorladığını dile getiren Solakoğlu, sahada bu fiyatın üzerine çıkıldığını söyledi. Solakoğlu ''Üretimdeki düşüşten dolayı raflardaki ürünler azalmaya başladı. Markete gidince bir paket ürün verip ikinciyi, üçüncüyü vermiyorlar. Çünkü ürün artık kalmadı. Sahada pazarlık yöntemiyle, üreticiyle sanayici fiyat belirlemeye başladı. Çünkü süt fiyatını belirleyen kurum, Gıda Komitesi değil, onların bir tavsiyesi var ama eskiden geçerliydi. Şu anda sahada bizim beklentimiz 7.5 lira olan süt fiyatının 9.20 ile 9.50 arasında bir yere oturması. Güney Marmara'da aşağı yukarı buraya oturdu, biz saygımızdan dolayı komiteyi bekledik, deklarasyon yapılmadı. Tüketici nezdinde bir şey değişmeyecek, zam geliyor.'' dedi.

''1.7 MİLYON HAYVAN KESİME GİTTİ''

10 lira 50 kuruşun altında kalan her fiyatın; üreticinin ödün vermesi anlamı taşıdığını söyleyen Solakoğlu üreticilerin hayvanlarını kesime gönderdiğine dikkat çekti. Solakoğlu kesime giden hayvan satısının 1.5 milyon ile 1.7 milyon arasında olduğunu tahmin etti. Bu durumda süt üretiminin yüzde 25'ten fazla daralacağını öngördü.

''İTHALAT DA ÇÖZÜM OLMAZ''

Anaç hayvanların kesilmesinin et ve sütte krize yol açacağını belirten Solakoğlu ''Bundan sonra 2 sene ne süt ne de et üretiminde artış görebileceğiz. Alım gücümüz ve tüketimlerimiz normalleştiği zaman bu fiyatlar orantısız bir şekilde artmaya başlayacak. İthalat da çözüm olamayacak çünkü yurtdışındaki fiyatlar Türkiye'den çok daha pahalı'' dedi.

Tarım sektörünün iç dinamiklerini hesaba katmadan, enflasyonu düşürmek amacıyla artan maliyetleri dikkate almadan üretici fiyatlarının baskılandığını ifade eden Solakoğlu "Üretimi yok eden ve üreticiyi üretimden uzaklaştıran bu çifte standarttan derhal vazgeçilmelidir" diye konuştu.

Bloomberg HT Tarım Editörü İrfan Donat da süt üretimindeki düşüşe dikkat çekti. 2008-2009 yılında da benzer bir kriz yaşandığını ve 1 milyon hayvanın kesime gönderildiğini hatırlatan Donat, o dönemde krizin aşılması için toplam 9 milyar dolarlık ithalat yapıldığına vurgu yaptı. ''Üreticiler şimdi yaşananların 2008-2009'dan daha derin olduğunu dile getiriyor'' dedi.

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