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        Haberler Spor Diğer Sutopunda şampiyon Galatasaray!

        Sutopunda şampiyon Galatasaray!

        Sutopu Spor Toto Erkekler Süper Lig'de Galatasaray, final serisi üçüncü maçında konuk ettiği ENKA'yı mağlup ederek seriyi 3-0 kazandı ve namağlup şampiyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 23:15 Güncelleme:
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        Sutopunda şampiyon Galatasaray!

        Galatasaray, Sutopu Spor Toto Erkekler Süper Lig final serisi üçüncü maçında konuk ettiği ENKA'yı 13-12 yenerek seride durumu 3-0 yaptı ve şampiyonluğa ulaştı.

        Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Kalamış Tesisleri Engin Bora Sutopu Havuzu'nda oynanan mücadelede rakibini 13-12 yenen Galatasaray seride durumu 3-0 yaptı.

        Seride üç galibiyete ulaşan sarı-kırmızlılar, 2025-2026 sezonunu namağlup şampiyon tamamladı.

        Galatasaray, üst üste 3'üncü, toplamda ise 31'inci şampiyonluğunu elde etti.

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