Sütten şarbon bulaşabilir mi?

14.09.2018 - 09:03 | Güncelleme:

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Radyasyon Onkolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yavuz Dizdar, şarbonun fazla abartıldığını söyleyerek, "Şarbon olan hayvan hastalığı yaşar ve birkaç gün içinde ölür, süt vermez. O yüzden sütten şarbon bulaşma ihtimali sıfır" dedi

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Hayvanlarda görülen şarbon vakasının son günlerde süt ve süt ürünlerine bulaşıp bulaşmadığı endişelerine ilişkin değerlemelerde bulunan Dr. Dizdar, "Çok tereddüt eden vatandaşlar düdüklü tencere kullansın, piyasadaki etlerden şarbon bulaşma ihtimali söz konusu değil. Ayrıca süt ve süt ürünleriyle buna dondurma da dahil bulaşma olmaz. Karantina önlemdir, durumu rahat izlemek ve olasılıkların önüne geçmek için yapılıyor" diye konuştu.

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"İNSANA GEÇMESİ SANILDIĞI GİBİ KOLAY DEĞİL"

Hayvandaki şarbonun tedavisinin bulunmadığını ve bu hastalığın insana bulaşma ihtimalinin sanıldığı gibi kolay olmadığını belirten Dr. Dizdar, "Bulaşma daha çok ölmüş hayvanda bulunan bakterinin yumurta haline gelmesinden oluşan sporlarla oluyor. Yani küçük yuvarlak kürecikler. Ama o hayvana bakmakla bulaşmaz" ifadelerini kullandı.

"ŞARBON OLAN HAYVAN BİRKAÇ GÜN İÇİNDE ÖLÜR"

"Sütten bulaşma ihtimali 0 yani yok, bulaşmaz" diyen Dr. Dizdar, "Çünkü hasta hayvan süt vermez, birkaç gün içinde ölür. Bu hastalıktan yarı sağlıklı çıkmak gibi bir durum söz konusu değil. Karantina o bölgenin kapatılıp, kalan hayvanların aşılanmasıdır" dedi.

ŞARBON PANİĞİ!

"PİYASADAN ALINAN SÜTLERİN HİÇBİRİNDE ŞARBON RİSKİ YOK"

Piyasada alınan sütlerin hiçbirinde şarbon riski olmadığına dikkat çeken Dr. Dizdar,"Ambalajlı olanlarda zaten yok. Açık olarak satılanlar kaynatıldığı için yok. Dolayısıyla vatandaşlar müsterih olsunlar. İnsanlar et tüketimini azalttılar ama bence doğru değil. Güvendikleri kasap ve denetimleri olan marketlerden eti rahatlıkla alabilirler" diye konuştu.

"AKCİĞER ŞARBONU KIL İŞLETMELERİNDE GÖRÜLÜYOR"

Süt ve süt ürünlerine insanların ihtiyacı olduğunu söyleyen Dr. Dizdar, "Vatandaşlar kafalarındaki endişeyi yok etsinler, insanların bu gıdalara ihtiyacı var. Bu gıda da piyasadaki haliyle tamamen güvenlidir. Akciğer şarbonu çok tehlikeli ama bu türü sadece kıl işletmelerinde görülüyor. Amerika'da 18 akciğer şarbonu vakasının bütünü tüy işletmeciliğinden bulaşmış. Bizimle alakası yok" ifadelerini kullandı.

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