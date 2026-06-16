2026 Dünya Kupası H Grubu'nda Suudi Arabistan ile Uruguay 1-1 berabere kaldı ve puanları paylaştı.

S. Arabistan'ın golünü 41. dakikada Abdulelah Al Amri kaydederken; Uruguay bu gole 80. dakikada Maximiliano Araujo ile karşılık verdi.

Bu sonucun ardından iki takım da gruplara 1 puanla başladı.

MUSLERA URUGUAY'DA TARİHE GEÇTİ

Fernando Muslera, Diego Godin'i geride bırakarak Uruguay formasıyla Dünya Kupası'nda maça çıkan en yaşlı oyuncu oldu. [39 yıl, 364 gün.] Suudi Arabistan maçıyla birlikte 136. maçına deneyimli eldiven, Edinson Cavani'yi yakalayarak Uruguay tarihinin en çok maça çıkan 3. oyuncusu oldu.

H Grubu güncel puan durumu:

Uruguay - 1 maç - 1 puan

Suudi Arabistan - 1 maç - 1 puan

İspanya - 1 maç - 1 puan

Yeşil Burun Adaları - 1 maç - 1 puan