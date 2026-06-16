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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası Suudi Arabistan: 1 - Uruguay: 1 | MAÇ SONUCU (2026 Dünya Kupası)

        Suudi Arabistan: 1 - Uruguay: 1 | MAÇ SONUCU

        2026 Dünya Kupası H Grubu ilk maçında Suudi Arabistan ile Uruguay kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 09:19 Güncelleme:
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        Arabistan ile Uruguay yenişemedi!

        2026 Dünya Kupası H Grubu'nda Suudi Arabistan ile Uruguay 1-1 berabere kaldı ve puanları paylaştı.

        S. Arabistan'ın golünü 41. dakikada Abdulelah Al Amri kaydederken; Uruguay bu gole 80. dakikada Maximiliano Araujo ile karşılık verdi.

        Bu sonucun ardından iki takım da gruplara 1 puanla başladı.

        MUSLERA URUGUAY'DA TARİHE GEÇTİ

        Fernando Muslera, Diego Godin'i geride bırakarak Uruguay formasıyla Dünya Kupası'nda maça çıkan en yaşlı oyuncu oldu. [39 yıl, 364 gün.] Suudi Arabistan maçıyla birlikte 136. maçına deneyimli eldiven, Edinson Cavani'yi yakalayarak Uruguay tarihinin en çok maça çıkan 3. oyuncusu oldu.

        H Grubu güncel puan durumu:

        Uruguay - 1 maç - 1 puan

        Suudi Arabistan - 1 maç - 1 puan

        İspanya - 1 maç - 1 puan

        Yeşil Burun Adaları - 1 maç - 1 puan

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