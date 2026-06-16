Suudi Arabistan: 1 - Uruguay: 1 | MAÇ SONUCU
2026 Dünya Kupası H Grubu ilk maçında Suudi Arabistan ile Uruguay kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.
Giriş: 16 Haziran 2026 - 09:19 Güncelleme:
2026 Dünya Kupası H Grubu'nda Suudi Arabistan ile Uruguay 1-1 berabere kaldı ve puanları paylaştı.
S. Arabistan'ın golünü 41. dakikada Abdulelah Al Amri kaydederken; Uruguay bu gole 80. dakikada Maximiliano Araujo ile karşılık verdi.
Bu sonucun ardından iki takım da gruplara 1 puanla başladı.
MUSLERA URUGUAY'DA TARİHE GEÇTİ
Fernando Muslera, Diego Godin'i geride bırakarak Uruguay formasıyla Dünya Kupası'nda maça çıkan en yaşlı oyuncu oldu. [39 yıl, 364 gün.] Suudi Arabistan maçıyla birlikte 136. maçına deneyimli eldiven, Edinson Cavani'yi yakalayarak Uruguay tarihinin en çok maça çıkan 3. oyuncusu oldu.
H Grubu güncel puan durumu:
Uruguay - 1 maç - 1 puan
Suudi Arabistan - 1 maç - 1 puan
İspanya - 1 maç - 1 puan
Yeşil Burun Adaları - 1 maç - 1 puan
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