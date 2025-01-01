Suudi Arabistan 6 İranlıyı idam etti

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’ya göre, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Casım Muhammed Şabani, Abdurrıza Yunus Tenkasiri, Halil Şehid Samri, Muhammed Cevat Abdulcelil, Mehdi Kenan Ganımi ve Hür Muhammed Şabani adlı İran vatandaşları ülkeye uyuşturucu sokmaya çalışmışlardır.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu zanlıların gözaltına alındığı, çıkarıldıkları mahkemece suçlu bulundukları ve idama çarptırıldıkları belirtildi.