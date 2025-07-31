Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Suudi Arabistan'da lunaparktaki eğlence aracı yere çakıldı: O anlar böyle kaydedildi! | Dış Haberler

        Suudi Arabistan'da lunaparktaki eğlence aracı yere çakıldı: O anlar böyle kaydedildi!

        Suudi Arabistan'da bir lunaparktaki eğlence aracı meydana gelen arıza sonucu yere çakıldı. En az 23 kişinin yaralandığı kaza anbean kameralara yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 12:52 Güncelleme: 31.07.2025 - 12:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lunaparktaki eğlence aracı yere böyle çakıldı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Suudi Arabistan'da bir lunapark oyuncağının arızalanması sonucu en az 23 kişi yaralandı. Olay, Taif'teki Green Mountain Parkı'nda meydana geldi.

        Olay anında kaydedilen videoda, eğlence oyuncağının orta direğinin ikiye bölündüğü ve yere çakıldığı görülüyor.

        Yerel basında çıkan haberlere göre, kazada en az 23 kişi yaralandı, üçünün sağlık durumu ise kritik.

        Lunaparktaki kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        MTV'de son gün! Ödemeyene yaptırım yolda
        MTV'de son gün! Ödemeyene yaptırım yolda
        Bakan Ersoy açıkladı: Turizm gelirinde rekor
        Bakan Ersoy açıkladı: Turizm gelirinde rekor
        Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım
        Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım
        Kedi tüyünden ölüm iddiasına yalanlama geldi
        Kedi tüyünden ölüm iddiasına yalanlama geldi
        Altaylı 3 Ekim'de hakim karşısında
        Altaylı 3 Ekim'de hakim karşısında
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        "İnsanlık dışı politikaların sonucunda Gazze halkı açlık çekiyor"
        "İnsanlık dışı politikaların sonucunda Gazze halkı açlık çekiyor"
        Her gün on binlerce mikroplastik parçacığı soluyoruz
        Her gün on binlerce mikroplastik parçacığı soluyoruz
        1000 çevik kuvvetli konser
        1000 çevik kuvvetli konser
        Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı!
        Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı!
        Katili polis söyledi!
        Katili polis söyledi!
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        Schengen bölgesine yeni sınır kontrol sistemi
        Schengen bölgesine yeni sınır kontrol sistemi
        Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir
        Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir
        Hikayenin başlangıcı: Hermoso transferinin iptali!
        Hikayenin başlangıcı: Hermoso transferinin iptali!
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim
        Forma fiyatında devler ligindeyiz
        Forma fiyatında devler ligindeyiz
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!