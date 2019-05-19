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Suudi Arabistan Dışişleri'nden İran açıklaması

AA

Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, İran ile savaş istemediklerini ancak herhangi bir tehdide güçlü ve kararlı bir şekilde karşılık verileceğini ifade etti.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, ülkesinin İran ile savaş istemediğini ancak herhangi bir tehdide güçlü ve kararlı bir şekilde karşılık vereceğini belirtti.

AA'nın haberine göre Cubeyr Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlediği basın toplantısında, "İran rejimi, bölgede güvenlik ve istikrar için değil devrim ihraç etmek için çalışıyor." dedi.

İranlı yetkililere "yıkıcı politikalar benimsemekten kaçınma, komşuluk kurallarına uyma ve bölge işlerine müdahil olmama" çağrısı yapan Cubeyr, şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan bölgede savaş istemiyor ve bunun için çalışmıyor. Bu savaşı önlemek için elinden geleni yapacak ve barış için her zaman elini uzatacak. Ancak diğer taraf savaşı seçerse Suudi Arabistan tüm gücü ve kararlılığıyla buna karşılık verecek, kendini ve çıkarlarını savunacak."

Cubeyr, uluslararası toplumu, İran rejimini durdurma, yıkım ve kaosun tüm dünyaya yayılmasını engelleme konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırdı.

Riyad'ın Kızıldeniz'de İran petrol gemisinden gelen yardım çağrısına cevap vererek gerekli yardımı sağladığını ifade eden Cubeyr, öte yandan Suudi Arabistan'a ait iki petrol pompa istasyonu ile 2 petrol tankerinin saldırılara maruz kaldığını belirtti.

Suudi Arabistan'ın, ABD güçlerinin Arap Körfezi (Basra Körfezi) sularında ve Körfez topraklarında konuşlandırılması talebini onaylamasına ilişkin de konuşan Cubeyr, "Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin ABD ile yapmış olduğu anlaşmalar var. ABD dost ve müttefik bir ülkedir. Körfezde yaşananlar, tüm dünyayı etkiliyor. Bu nedenle dünya da bu bölgenin güvenlik ve istikrarını önemsiyor." ifadelerini kullandı.

İRAN'DAN "SAVAŞ İÇİN ÇABALAMIYORUZ ANCAK HAZIRLIĞIMIZ DA TAM" AÇIKLAMASI

Öte yandan, İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı General Hüseyin Selami bugün yaptığı açıklamada, savaş çıkması için çaba sarf etmediklerini ancak muhtemel bir savaşa karşı da hazırlıklarının da tam olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan'da geçen salı iki petrol pompa istasyonuna "drone" saldırısı düzenlenmiş ve geçen pazar 2'si Suudi Arabistan'a ait 4 ticari gemi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kara suları yakınlarında sabotaja uğramıştı.

KÖRFEZDE NE OLUYOR?

ABD, geçen haftalarda İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla "USS Abraham Lincoln" Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü körfeze sevk etmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon),İran'ın ABD'ye ait hedeflere saldırı hazırlığında bulunduğu iddiasıyla yaptığı bu sevkiyatın ardından "USS Arlington" amfibi çıkarma gemisini ve bir Patriot hava savunma bataryasının da bölgeye gönderildiğini duyurmuştu.

Diğer taraftan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE),İran'ın BAE açıklarında dört ticaret gemisine sabotaj yaptığını iddia etmişti.

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonunun haberinde gemilerden ikisinin Suudi Arabistan, diğerlerinin de BAE ve Norveç bandıralı olduğu kaydedilmişti.

Bunun üzerine ABD de bölgede İran’a gözdağı vermek üzere F-15 ve F-35 uçakları ile uçuşları gerçekleştirmişti.

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