        Suudi Arabistan: Somaliland'i tanıma bildirisini reddediyoruz | Dış Haberler

        Suudi Arabistan: Somaliland'i tanıma bildirisini reddediyoruz

        Suudi Arabistan, İsrail'in Somaliland'i tanıma bildirisini reddettiklerini duyurdu. Açıklamada, "Kardeş Somali'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi teyit ediyor, İsrail'in (Somaliland'i tanıma) bildirisini reddediyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Giriş: 30.12.2025 - 19:52 Güncelleme: 30.12.2025 - 20:06
        Suudi Arabistan: Somaliland'i tanıma bildirisini reddediyoruz
        Suudi Arabistan, Somali'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğini teyit ederek İsrail’in Somaliland’i tanıma bildirisini reddettiğini açıkladı.

        Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud, başkent Riyad'da gerçekleştirilen haftalık Bakanlar Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.

        Ülkenin resmi ajansı SPA, toplantıdan sonra yapılan açıklamayı yayımladı.

        Açıklamada, toplantıda ülkedeki gelişmelerin yanı sıra Yemen ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.

        "Bakanlar Kurulu, kardeş Somali'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteklerini teyit ediyor, İsrail’in (Somaliland’i tanıma) bildirisini reddediyor." ifadeleri kullanılan açıklamada, Bakanlar Kurulunun, İsrail bildirisini "uluslararası hukuku ihlal eden ve tek taraflı ayrılıkçı fiilleri güçlendiren adım" olarak nitelendirdiği kaydedildi.

        Açıklamada, Yemen'de yaşanan son gelişmelere işaret edilerek Suudi Arabistan'ın, ulusal güvenliğine yönelik her türlü ihlal veya tehdide karşı gerekli adımları ve önlemleri almaktan çekinmeyeceği belirtildi.

        Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'ye tam destek verildiği aktarılan açıklamada, Arap Koalisyonu'nun Yemen'in doğusundaki Hadramevt ve Mehra vilayetlerinde sivilleri koruma konusunda üstlendiği rol takdir edildi.

        Açıklamada, Suudi Arabistan'ın sükunet çabalarına rağmen yaşanan gerilimden üzüntü duyduğu, söz konusu gerilimin Arap Koalisyonu'nun temel prensipleriyle uyuşmadığı gibi "Suudi Arabistan'ın kardeş ülke Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) aldığı taahhütlerin hiçbiriyle de örtüşmediği" ifade edildi.

        Ne olmuştu?

        Yemen'de BAE destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı güçler, 3 Aralık'ta Suudi Arabistan ve Umman sınırlarına uzanan doğu vilayetlerini askeri hamlelerle ele geçirmişti.

        Aden merkezli meşru Yemen hükümeti bugün, Arap Koalisyonu bünyesinde ülkede askeri güç bulunduran BAE ile ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini duyurmuştu.

        Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Türki el-Maliki de bu sabah, Hadramevt’te, GGK’nin kontrolünde bulunan Mukalla Limanı’nda bazı silah ve savaş araçlarının hedef alındığı “sınırlı bir askeri operasyon” gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

        Maliki, savaş araçları taşıyan iki geminin Arap Koalisyonu Komutanlığı’nın onayı alınmadan BAE’deki Fucayra Limanı’ndan Mukalla Limanı’na geldiğine dikkati çekmişti.

        Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise BAE’ye, Yemen’in talebi doğrultusunda Yemen topraklarında bulunan askerlerini 24 saat içinde çekme ve ülkedeki hiçbir tarafa askeri ya da mali destek vermeme çağrısı yapmıştı.

        Riyad yönetimi, “BAE’nin, Hadramevt ve Mehra vilayetlerinde, Suudi Arabistan’ın güney sınırlarına yakın bölgelerde askeri operasyonlar için GGK’yi sevk ettiğine” işaret ederek söz konusu eylemleri “ülkenin ulusal güvenliğine tehdit” olarak değerlendirmişti.

        BAE de Suudi Arabistan ile yaşanan gerilimin ardından Yemen’de görev yapan terörle mücadele ekiplerini kendi isteğiyle feshettiğini duyurmuştu.

