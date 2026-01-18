Habertürk
        Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile Şara görüştü | Dış Haberler

        Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara ikili ilişkileri görüştü

        Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 21:15 Güncelleme: 18.01.2026 - 21:15
        Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile Şara görüştü
        Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’nın aktardığına göre, Bin Selman ile Cumhurbaşkanı Şara bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda güçlendirilmesine yönelik fırsatların yanı sıra, son bölgesel gelişmeler ve ortak ilgi alanlarına giren bir dizi konu ele alındı.

        Suudi Arabistan, Şara liderliğindeki yeni Suriye yönetimini destekleyen ve onunla siyasi ve ekonomik ortaklıklar kuran ilk ülkeler arasında yer alıyor.

        Suriyeli muhalif gruplar, 8 Aralık 2024’te, başkent Şam’a girerek, babası Hafız Esed’den (1971-2000) iktidarı devralan Beşşar Esed (2000-2024) liderliğindeki Baas rejiminin devrildiğini ilan etmişti.

        Mardin'de baba ile oğlu, 1 gün arayla beyin kanamasından öldü

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde farklı tarihlerde beyin kanaması geçiren Mehmet Çiçek (80) ile oğlu Mahmut Çiçek (55), tedavi gördükleri hastanelerde 1 gün arayla hayatını kaybetti.

