Suudi elçiden nezaket ziyareti

Suudi Arabistan Büyükelçisi Fahad Abualnasr, Ciner Medya Grubu'nu ziyaret etti. Büyükelçi Abualnasr'a basın ataşesi Abdulaziz Alqarni ile basın danışmanı Koray Karakaya eşlik etti.

Heyet, Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ ile Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile sohbet etti.