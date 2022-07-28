Suudi kardeşlerin Avustralya'da sır ölümü

CNN International'da yer alan habere göre, New South Wales Polisi'nden (NSW) Çarşamba günü yapılan açıklamada, 7 Haziran'da cansız bedenleri bulunan iki kardeşin kimliği 24 yaşındaki Asra Abdullah Alsehli ve 23 yaşındaki Amaal Abdullah Alsehli olarak açıklandı.

KİRASI ÖDENMEYİNCE EV SAHİPLERİ FARK ETTİ

Kardeşlerin o tarihten bu yana kayıp olduğunun bildirmediğini hatta yokluklarının bile fark edilmediği belirtildi. Polise göre bir şeylerin yolunda olmadığını fark eden ve polise ihbar eden tek kişi, 13 Mayıs'ta kardeşlerin öldüğünü bilmeden kirasının ödenmediği için dava açmaya çalışan ev sahibiydi.

Açıklamada, "Kapsamlı soruşturmalara rağmen, dedektifler kadınların nasıl öldüğünü tespit edemedi. Ancak, kadınların bulunmasından çok daha önce ölmüş olduklarına inanılıyor" ifadeleri kullanıldı.