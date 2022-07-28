Suudi kardeşlerin Avustralya'da sır ölümü

CNN International'da yer alan habere göre, New South Wales Polisi'nden (NSW) Çarşamba günü yapılan açıklamada, 7 Haziran'da cansız bedenleri bulunan iki kardeşin kimliği 24 yaşındaki Asra Abdullah Alsehli ve 23 yaşındaki Amaal Abdullah Alsehli olarak açıklandı.
Polis, kız kardeşleri 7 Haziran'da bir kontrolü sırasında Canterbury'deki birinci kattaki dairelerinde ayrı odalarda ölmüş halde bulduklarını ancak Mayıs ayı başlarında öldüklerine inandıklarını belirtti.
KİRASI ÖDENMEYİNCE EV SAHİPLERİ FARK ETTİ
Kardeşlerin o tarihten bu yana kayıp olduğunun bildirmediğini hatta yokluklarının bile fark edilmediği belirtildi. Polise göre bir şeylerin yolunda olmadığını fark eden ve polise ihbar eden tek kişi, 13 Mayıs'ta kardeşlerin öldüğünü bilmeden kirasının ödenmediği için dava açmaya çalışan ev sahibiydi.
Açıklamada, "Kapsamlı soruşturmalara rağmen, dedektifler kadınların nasıl öldüğünü tespit edemedi. Ancak, kadınların bulunmasından çok daha önce ölmüş olduklarına inanılıyor" ifadeleri kullanıldı.
"ÖLÜM KOŞULLARI SIRADIŞI"
NSW Polisi CNN'e verdiği demeçte, kız kardeşlerin 2017'de Suudi Arabistan'dan Avustralya'ya geldiğini doğruladı. Polis, "Ölüm koşulları olağan dışıydı çünkü hiçbir yaralanma belirtisi yoktu" dedi.
NSW Müfettişi Claudia Allcroft, halktan gelen herhangi bir bilginin soruşturmayı çözmenin anahtarı olabileceğini söyledi. Allcroft "Dedektifler, ölümlerinden önce kardeşleri görmüş veya herhangi bilgi sahibi olabilecek herkesle konuşmak istiyor. Olayın Mayıs başında gerçekleştiğine inanıyoruz" dedi.
SUUDİ KONSOLOSLUĞU'NDAN AİLEYE TAZİYE
Twitter'da yayınlanan bir açıklamada, Suudi Arabistan'ın Sydney Konsolosluğu, konu hakkında Avustralya makamlarıyla temas halinde olduğunu söyledi.
Konsolosluk ayrıca merhumun ailesine de en içten taziyelerini ilettiğini açıkladı.
* Haberin görseli Avustralya polisinden servis edilmiştir.
YORUMLAR