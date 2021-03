Süveyş Kanalı'nda kurtarma çalışmaları sürüyor! 0:00 / 0:00

AA

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi, Mısırlı ve Hollandalı ekiplerin Süveyş Kanalı'nda karaya oturarak deniz trafiğinin durmasına neden olan dev yük gemisini saplandığı yerden kurtarmak için çalışmalara devam ettiğini belirtti.

Extra News TV kanalının “Heze Sabah” programına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulunan Rabi, Mısırlı ekipler tarafından tasarlanan üç kurtarma planın, ilk ikisinin çalışmalara üçüncü gününde katılan Hollandalı bir ekibin de yardımıyla devam ettiğini ifade etti.

Üçüncü planın yüklerin boşaltılmasıyla gemiyi kurtarmak olduğunu belirten Rabi, 13 bin konteynerı 52 metre gibi bir yükseklikten indirmenin zor bir ihtimal olduğunu değerlendirdi.

Rabi, açıklamalarında ilk iki kurtarma planı ile ilgili herhangi bir bilgilendirmede bulunmadı.

Kanaldan geçmeyi bekleyen 320 gemi olduğunu kaydeden Rabi, bunlardan 3 tanesinin hayvan taşıdığını belirterek, gemilere gerekli yem ve tıbbi malzeme yardımının yapılması için Mısırlı ekiplerin 24 saat çalıştığını aktardı.

Rabi daha önce düzenlediği basın açıklamasında, karaya saplanan geminin kurtarma çalışmalarının kanalda yaşanan su çekilmesi nedeniyle aksaklığa uğradığını açıklamıştı.

ÜRDÜN, AKABE LİMANI'NDA ALARM DURUMUNA GEÇTİ

Ürdün Deniz İdaresi, Süveyş Kanalı'nın yeniden açılmasının ardından yaşanacak muhtemel gelişmeler kapsamında ülkenin güneyindeki Akabe Limanı'nda alarm durumuna geçildiğini duyurdu.

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, Deniz İdaresi Genel Müdürü Muhammed Selman, düzenlediği basın açıklamasında, Süveyş Kanalı'ndaki seyrüseferin yeniden başlaması durumunda oluşacak muhtemel yoğunluğa dair ülkede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Selman, Süveyş Kanalı'nda karaya oturan geminin yüzdürülmesi ve kanalın deniz trafiğine yeniden açılması durumunda kanaldan gelecek gemilerin Akabe Limanı'na yanaşabilmesi için kapsamlı ve eksiksiz bir plan yaptıklarını belirtti.

Böyle bir durumda canlı hayvan, araba, kimyasal madde gibi muhtelif ürünler taşıyan 13 geminin aynı anda Akabe Limanı'na gelmesinin muhtemel olduğuna işaret eden Selman, Akabe Limanı'ndaki tüm terminallerin olası her türlü durumla başa çıkmaya hazır olduğunu belirtti.

Süveyş Kanalı'nda 24 Mart'ta karaya oturarak tüm dünyada deniz ticaretini etkileyen "The Ever Given" isimli geminin yeniden yüzdürülmesi için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi, dün geminin karaya oturması nedeniyle kanalın kuzey ve güneyinde 321 geminin geçiş için beklemek zorunda kaldığını açıklamıştı.

NE OLMUŞTU?

Dünyanın en önemli su yollarından biri olan Süveyş Kanalı'nda 24 Mart'ta dev bir konteyner gemisi ülkede yaşanan kum fırtınası ve kötü hava koşulları neticesinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

"The Ever Given" isimli geminin dar kanalda enlemesine sıkışarak geçiş yolunu kapatması sonucu kanalda uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşanmıştı.

Süveyş Kanalı İdaresi, aynı gün deniz trafiğinin normale döndüğünü açıklamış ancak 25 Mart'ta geminin yeniden hareket edene kadar Süveyş Kanalı'ndaki seyrüsefer trafiğinin askıya alındığını duyurmuştu.

Söz konusu geminin sahibi Japon firma da 26 Mart'ta yaptığı açıklamada, geminin yeniden yüzdürülmesine yönelik girişimlerde "zorluklarla karşılaşıldığını" bildirmişti.