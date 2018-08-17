Suwon City - Anyang maçı istatistikleri

Güney Kore K Lig 2 heyecanı devam ediyor. Suwon City, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Anyang takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 13:00. 30 puanlı Suwon City 6. sırada bulunuyor, Anyang 23 puana sahip ve 10. sırada. Suwon City, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Anyang, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 252. İddaa'da Suwon City kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Anyang kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Suwon City son haftadaki Bucheon 1995 müsabasında 2-0 kazandı.

Anyang ise Daejeon Citizen maçında 0-1 yenildi.

Suwon City, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Suwon City, kendi sahasında 9 gol attı, 12 gol yedi.

Anyang, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Anyang, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 18 kez topu kendi kalesinde gördü.

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