SV Roeselare - Lommel United maçı heyecanı

Belçika 1.Lig B Açılış maçında SV Roeselare ile Lommel United, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:30. 2 puanlı SV Roeselare 8. sırada bulunuyor, Lommel United 7 puana sahip ve 1. sırada. SV Roeselare, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Lommel United son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 525. İddaa'da SV Roeselare kazanır 2.00, berabere biter 3.20, Lommel United kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

SV Roeselare son haftadaki Cercle Brugge müsabasında 3-1 kazandı.

Lommel United ise Antwerp maçında 2-4 yenildi.

SV Roeselare, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 2 gol yedi.

Lommel United ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Lommel United, 2 gol atarken 1 gol yedi.

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