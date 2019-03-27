Swap nedir, Swap işlemi ne demek? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bunun sebebi ise, doların düşmesini sağladı. Peki, swap işlemi ile dolar nasıl, neden düştü? İşte ayrıntılar...
SWAP NEDİR?
“Swap” kelimesi; değiştirmek, takas etmek anlamına gelir. Swap, finans dünyasında ise iki tarafın finansal araçlarını takas ettiği sözleşme olarak adlandırılır. Swaplar, nakit akışını değiştirmek için yapılan finansal anlaşmalar olarak da açıklanabilir. İki taraf arasında sabit ve değişken faiz oranlı ödemelerin belirli bir süre boyu döviz swapinca değiştirildiği, taraflar arasında yapılan bir işlemdir.
Swaplar; faiz oranlarına, hisse senedi endekslerine, döviz kurlarına ve emtia fiyatlarına bağlı olarak işlem görebilir.
Çoğu opsiyon ve vadeli işlem sözleşmelerinden farklı olarak swaplar, borsada işlem gören enstrümanlar değildir. Bunun yerine swaplar, tezgah üstü piyasalarda işlem gören sözleşmelerdir.
Döviz swapı ve faiz swapı işlemleri, piyasada karşılaşılan en yaygın swap türleridir.
TCMB'DEN SWAP AÇIKLAMASI
TCMB döviz karşılığı TL swap piyasası ile ilgili duyuru yaptı.Swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırı yüzde 10'dan 20'ye yükseltildi
TCMB tarafından bankalara gönderilen duyuruda şöyle denildi:
"İlgide kayıtlı talimatımızla, Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası işlemlerine ilişkin uygulama esas ve ayrıntıları belirlenmişti. Söz konusu talimatımızın, "16. Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satış (TCMB tarafından spotta döviz alınması, vadede döviz satılması) işlem miktarı Döviz ve Efektif Piyasaları işlem limitlerinin yüzde 10'u ile sınırlandırılmıştır. Bu çerçevede, banka bazında limitler de banka bazında belirlenmiş olan Döviz ve Efektif Piyasaları işlem limitlerinin yüzde 10'u ile sınırlıdır: Limit kullanımları Döviz ve Efektif Piyasaları işlem limitlerinden düşülmeden bağımsız olarak uygulanır." maddesi "16. Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satış (TCMB tarafından spotta döviz alınması, vadede döviz satılması) işlem miktarı Döviz ve Efektif Piyasaları işlem limitlerinin yüzde 20'si ile sınırlandırılmıştır. Bu çerçevede, banka bazında limitler de banka bazında belirlenmiş olan Döviz ve Efektif Piyasaları işlem limitlerinin yüzde 20'si ile sınırlıdır. Limit kullanımları Döviz ve Efektif Piyasaları işlem limitlerinden düşülmeden bağımsız olarak uygulanır." olarak değiştirilmiştir."
SWAP İŞLEMİ İLE DOLAR NASIL DÜŞTÜ?
TCMB'nin adımları ve yabancıların TL'ye erişmesinde artan maliyetler dolar kurunu son 1 ayın en düşük seviyesine getirdi. Kur bugün 5,30'a kadar geriledikten sonra yukarı hareketlendi. Pazartesi'den itibaren Merkez Bankası'nın adımları ve swap hamlesiyle dolar/TL'ye sert satış geldi dolar salı akşamı 5,30'lara kadar geriledi. Böylece iki günlük sert dalga sonrası cuma seviyesinin altına inmiş oldu.
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