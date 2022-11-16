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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sylvester Stallone: Arnold Schwarzenegger ile aynı galakside olmaya dayanamıyorduk

Sylvester Stallone, meslektaşı Arnold Schwarzenegger ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bir zamanlar birbirlerinden nefret ettiklerini söyleyen Stallone, Schwarzenegger'ın kendisini 'kötü şöhretli' bir filmde rol alması için nasıl kandırdığını da anlattı

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  • Sylvester Stallone: Arnold Schwarzenegger ile aynı galakside olmaya dayanamıyorduk - Magazin haberleri

    Sylvester Stallone (76), 90'lı yılların Hollywood'undaki en büyük savaşın 'Rocky' ve 'Terminatör' arasında olduğunu açıkladı. Stallone ve Arnold Schwarzenegger (75), 'Cehennem Melekleri' serisinde birlikte rol almadan uzun zaman önce, birbirlerinden pek de hoşlanmıyorlardı.
  • Sylvester Stallone: Arnold Schwarzenegger ile aynı galakside olmaya dayanamıyorduk - Magazin haberleri

    "BİRBİRİMİZDEN NEFRET EDİYORDUK"

    Pagesix'te yer alan habere göre; The Jonathan Ross Show'da konuşan Stallone, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

    Aynı galakside olmaya bile dayanamıyorduk. Birbirimizden gerçekten ama gerçekten nefret ediyorduk.
  • Sylvester Stallone: Arnold Schwarzenegger ile aynı galakside olmaya dayanamıyorduk - Magazin haberleri

    "BU ROLÜ ONDAN ALIN"

    Hatta Stallone, düşmanlıklarının film projeleri için kavga edecek kadar şiddetli olduğunu söyledi. Bu düşmanlık, Schwarzenegger'in 'Rambo' yıldızını kötü üne sahip bir film olan, 1992 yapımı 'Dur! Yoksa Annem Ateş Edecek' hakkında kandırmasına yol açtı.

    "Arnold oldukça zeki" diyen Sylvester Stallone, "Bu filmi yapmak için sabırsızlanıyorum' diyerek etrafta dolaşıyordu. Bunun üzerine ajansıma gittim, 'Bu rolü ondan alın. Beni seçmelerini sağlayın' dedim" şeklinde konuştu.
  • Sylvester Stallone: Arnold Schwarzenegger ile aynı galakside olmaya dayanamıyorduk - Magazin haberleri

    Ve Stallone gerçekten de 'Altın Kızlar' aktrisi Estelle Getty'nin tabanca kullanan bir anneyi canlandırdığı komedide rol aldı. Ama hepsi Schwarzenegger'in şeytani planının bir parçasıydı.

    "Rolü aldım ve 'Bu ne saçma bir film böyle!' dedim" ifadelerini kullanan aktör, "Arnold ise gülüyordu" diye ekledi.
  • Sylvester Stallone: Arnold Schwarzenegger ile aynı galakside olmaya dayanamıyorduk - Magazin haberleri

    "ÖDEŞTİK"

    Şu anda yeni dizisi 'Tulsa King'de yaşlanan bir gangster olan 'Dwight Manfredi'yi canlandıran Stallone, meslektaşının da 1994 yapımı, 'Ufaklık' adlı filmi dahil olmak üzere, başarısız projeleri olduğuna dikkat çekti.
  • Sylvester Stallone: Arnold Schwarzenegger ile aynı galakside olmaya dayanamıyorduk - Magazin haberleri

    Sylvester Stallone, eski düşmanının yanı sıra Danny DeVito ile Emma Thompson'ın da başrollerini paylaştığı söz konusu komedi filminde; yaptığı bir deney sonucu hamile kalan ve sonunda bir kız bebek doğuran bir bilim adamını oynayan Arnold ile ilgili "En azından bir filmde hamile rolünü oynamadım, Arnold! Seninle ödeştik" dedi. 

    Fotoğraflar: AP, Reuters. 

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