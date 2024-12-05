Sylvester Stallone, eşine yıllar önce kargoyla ayrılık mektubu gönderdiğini itiraf etti: Ben bir korkağım

Sylvester Stallone, daha kolay yaklaşımı benimsediğini, çünkü ayrılmayı aslında istemediğini ve ayrılması halinde çökeceğini içten içe bildiğini söyledi.

'Rambo' ve 'Rocky' filmlerinin yıldızı, o dönemde hem ailesinde hem de romantik olarak hiç sağlıklı bir ilişki deneyimlemediğini söyleyerek; "İnanılmaz derecede işlevsiz bir ailede büyüdüm. Sevgi yok. Sırtını sıvazlama yok. Elinden tutma yok…" dedi.

Sylvester Stallone, sert yetiştirilme tarzının kendisine profesyonel olarak yardımcı olduğunu çünkü zorluğu, reddedilmeyi ve korkuyu anladığını, ancak bunun aşk hayatında tam tersini yaptığını açıkladı.