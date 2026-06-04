Synthony ilk defa İstanbul'a geliyor

Elektronik dans müziğinin en sevilen hitlerini senfonik düzenlemelerle yeniden yorumlayan Synthony, müzik ve görselliği buluşturan gösterisiyle 13 ülke ve 22 şehri kapsayan Avrupa 2026 turnesi kapsamında 10 Ekim’de İstanbul'a geliyor.

Avicii’den Swedish House Mafia’ya, Calvin Harris’ten Eric Prydz’e, David Guetta’dan Fisher’a uzanan seçki; canlı senfoni orkestrası, DJ performansları, vokaller ve görsel tasarımlarla sahneye taşınacak. Elektronik müziğin enerjisini Piu Senfoni Orkestrası’nın anlatımla bir araya getiren gösteri, farklı disiplinleri aynı sahnede buluşturacak.

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Synthony’de müziğe; özel olarak hazırlanan video içerikleri, ışık tasarımı ve sahne prodüksiyonu eşlik ediyor. Elektronik müzik hayranlarıyla klasik müzik severlere aynı anda hitap ederek iki farklı dünyayı bir araya getiriyor. Elektronik müziğin yıllar içinde klasikleşen parçaları, bu kez canlı orkestra eşliğinde yeniden hayat bulurken izleyicilere alışılmış konser formatlarının ötesinde bir deneyim sunuyor.

Bugüne kadar dünyanın farklı şehirlerinde sahnelenen Synthony, elektronik müziğin en bilinen parçalarını canlı performansın gücüyle yeniden keşfetmek isteyenleri 10 Ekim’de ’da Volkswagen Arena’da ağırlayacak. Saha içi ayakta ve tribünlerde oturmalı düzende gerçekleşecek konserde izleyiciler dan

Konser biletlerine; biletinial.com.tr, biletix.com.tr, passo.com.tr ve bubilet.com.tr’den ulaşabilir.