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T3 Vakfı, Çiğdem Toker'e açtığı tazminat davasını kazandı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3), Vakfın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) para aldığı iddiası nedeniyle gazeteci Çiğdem Toker'e karşı açtığı tazminat davasını kazandığını duyurdu

T3 Vakfı, Çiğdem Toker'e açtığı tazminat davasını kazandı
AA

T3 Vakfı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Vakfın, iftira zincirinin ilk halkasına karşı açtığı davayı kazandığı belirtilerek, "Etik ve ahlaktan taviz vermeyecek gazeteciler yetiştirmek üzere oluşturduğumuz burs programına 30.000 TL’lik bir ilave de Çiğdem Toker aleyhine açtığımız davadan geldi. #GazetecilikMüfterilikDeğildir!" ifadelerine yer verildi.

Mahkemenin kararına ilişkin haberi, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile Baykar Genel Müdürü ve T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da Twitter hesabından duyurdu. Selçuk Bayraktar, "Yalancının mumu yatsıya kadar yanar." mesajını paylaşırken, Haluk Bayraktar ise T3 Vakfının kurucuları dışında hiçbir kişi/kurumdan tek kuruş bağış veya tahsis kabul etmediğinin tescillendiğini ifade etti.

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