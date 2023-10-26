Haberler Gündem TAB Gıda borsa BİST işlem tarihi açıklandı! 2023 TAB Gıda kaç lot verdi ve borsada hangi gün işlem görecek?

Tab Gıda halka arz borsa işlem tarihi belli oldu! Tab Gıda kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek? Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arz sonuçları Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından açıklandı. Halka arz büyüklüğü 6,83 milyar lira olan Tab Gıda, planlanan tahsisatın toplam 2,5 katı talep topladı. Borsada 'TABGD' BİST kodu ile işlem görecek olan Tab Gıda borsa işlem tarihi de belli oldu. Yatırımcılar için "Tab Gıda kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, konuya ilişkin detaylar... Habertürk Giriş: 26.10.2023 - 09:06 Güncelleme: 26.10.2023 - 09:06 facebook

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Tab Gıda halka arz 18-19-20 Ekim 2023 tarihleri arasında talep toplama işlemlerini tamamladı. 130 lira hisse fiyatı üzerinden alımların gerçekleştirildiği halka arzın sonuçları açıklandı. Bu kapsamda gözler "Tab Gıda halka arz kaç lot verdi ve borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına çevrildii. İşte, Tab Gıda borsa işem tarihi...

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TAB GIDA HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI! KAP'a yapılan açıklamada TAB Gıda Halka arz sonuçları için şu bilgiler verildi TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 18- 19-20 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Şirket’in 1 TL nominal payları 130,00 TL fiyattan halka arz edilmiş olup, 52.500.000 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 6.825.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.