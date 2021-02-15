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Tablet başvuru formu var mı? Soruları Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un müjdeli haberin ardından merak konusu oldu. Bakan Selçuk Şubat ayında 100 bin yeni tabletin ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılacağını açıkladı.

ŞUBAT AYINDA 100 BİN TABLET DAĞITILACAK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tablet dağıtımlarında her hafta daha çok öğrencilerimize ulaşmanın sevincini yaşıyoruz." dedi. Yeni hedeflerinin olduğunu altını çizen Selçuk "Ocak ayı bitmeden söz verdiğimiz gibi 500.000 tabletin dağıtımını tamamladık" ifadelerini kullandı.

TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ücretsiz tabletler, ailenin gelir durumu, öğrencilerin başarısı ve ihtiyaç durumuna göre İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından verilecek. Öğrencilerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmıyor. İnternette dolaşan tablet başvuru formlarına ise itibar etmeyiniz.