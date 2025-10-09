Habertürk
        'Tabutta Rövaşata' ile 234 bin lira tazminat kazandı

        'Tabutta Rövaşata' ile 234 bin lira tazminat kazandı

        Derviş Zaim, 29 yıl önce çektiği ilk filmi 'Tabutta Rövaşata'yı izinsiz kullandıkları gerekçesiyle Fanatik Dijital Görüntü Sistemleri ile Horizon şirketlerine açtığı davayı kazandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2025 - 10:49 Güncelleme: 09.10.2025 - 10:51
        234 bin lira kazandı
        1996 yapımı bol ödüllü 'Tabutta Rövaşata'nın yönetmeni Derviş Zaim, filminin izinsiz şekilde çeşitli platformlarda yayınlanması üzerine avukatı Sinan Görkem Gökçe aracılığıyla internetten erişimin engellenmesini talebinde bulundu. Zaim, ayrıca 'Tabutta Rövaşata'yı izinsiz kullanan Fanatik Dijital Görüntü Sistemleri ile Horizon şirketlerini tazminat davası açtı.

        İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde 4 yıldır devam eden davada karar açıklandı. Mahkeme, iki şirketi, Derviş Zaim'e 234 bin lira tazminat ödemesine hükmederken davaya konu filmin izinsiz şekilde dijital ortamlarda kullanılmasının önlenmesine karar verdi.

