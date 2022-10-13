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Tacikistan'da, Emir Timur hakkında 17. yüzyıla ait el yazması eser bulundu

Tacikistan'da, Timur İmparatorluğu'nun kurucusu Emir Timur hakkında 17. yüzyıla ait ve şimdiye kadar Timur’la ilgili Özbekçe yazılan en eski el yazması olduğu tahmin edilen eser bulundu

Tacikistan'da, Emir Timur hakkında 17. yüzyıla ait el yazması eser bulundu
Tacikistan'da bulundu... Özbekçe yazılan en eski el yazması!
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AA

Özbekistan Maneviyat ve Eğitim Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Emir Timur'un hayatı ve faaliyeti hakkında Özbekçe yazılan en eski el yazması Tacikistan'da tespit edildi.

AA'nın haberine göre el yazması ile ilgili açıklama yapan Özbekistan Kültürel Mirasını Koruma, Araştırma ve Tanıtması Derneği üyesi Badriddin Maksudov, bu eserin Timur hakkında bugüne ulaşan en eski el yazması olarak tanımlanabileceğini belirterek halen Timur’la ilgili eski Özbekçede yazılmış ve bu zamana ulaşan en eski eserin 1713 yılına dayandığını anımsattı.

DAHA ERKEN YAZILMIŞ OLABİLECEĞİ BELİRTİLİYOR

Eserin sonunda Haziran-Temmuz 1618'e tekabül eden Receb 1027 H. tarihinin yazıldığını aktaran Maksudov, bunun eserin nüshasının yazıldığı tarih olduğunu ve eserin daha da erken yazılmış olabileceğini öne sürdü.

Özbekistan Kültürel Mirasını Koruma, Araştırma ve Tanıtma Derneği Başkanı Firdavs Abduhalikov da eserin kime ait olduğu, kim tarafından ve nerede yazıldığının henüz bilinmediğini ifade ederek el yazmasının Kokand'da kaleme alınmış ve muhtemelen 15. yüzyılda yaşayan tarihçi Şerafeddin Ali Yezdi’nin Zafername veya Abdullah Hatifi'nin Timurname eserleri temelinde oluşturulmuş olabileceğini dile getirdi.

İNCELENECEK

Eserin Özbekistan'a getirilmesine yönelik çalışmaların başlatıldığını aktaran Abduhalikov, "El yazması, Duşanbe'den Özbekistan'a getirildiğinde, tam bir incelemeden sonra kesin bir sonuca varılacaktır" ifadesini kullandı.

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