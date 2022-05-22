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Taciz ateşi açan 15 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 22, 2022

PENÇE-KAPLAN BÖLGESİNDE DE 3 TERÖRİST ETKİSİZ

Milli Savunma Bakanlığı ayrıca, "Pençe-Kaplan bölgesinde Mehmetçiklerimize taciz ateşi açan 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi" açıklamasında da bulundu.