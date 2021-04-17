Taciz iddiasına mahalle dayağı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaREZİLLİK! Son dakika: Taciz iddiasına mahalle dayağı!
ABONE OL

Taciz iddiasına mahalle dayağı!

İstanbul Esenyurt'ta, bir ay boyunca takip ettiği kadına sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen kişiyi mahalleli yakalayarak, darp etti. Tacize maruz kaldığı iddia edilen kadının kız kardeşi de şüpheliye tokat attı

REZİLLİK! Son dakika: Taciz iddiasına mahalle dayağı!
Taciz iddiasına mahalle dayağı!
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul Esenyurt'ta önceki gün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi'nde insanı şoke eden bir olay yaşandı.

İddiaya göre, ablasını 1 aydır takip ederek sözlü tacizde bulunan şüpheliyi fark eden kız kardeşi durumu mahalle sakinlerine söyledi.

MAHALLELİ FECİ DARP ETTİ

DHA'da yer alan habere göre şüphelinin tekrar sokağa gelmesi üzerine mahalle sakinleri onu yakaladı. Tacizci olduğu iddia edilen kişiyi, mahalle sakinleri darp etti.

İHBAR ÜZERİNE POLİS DE GELDİ

Tacize maruz kaldığı iddia edilen kadının kız kardeşi de şüpheliye tokat attı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, mahalle sakinlerini sakinleştirdi.

İKİ TARAF DA BİRBİRİNDEN ŞİKÂYETÇİ OLDU

İki tarafın da birbirinden şikayetçi olması üzerine şüpheli ve kadınlar polis merkezine götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Karantinada olması gerekirken cuma namazına gitti - Haberler
GÜNDEMKarantinada olması gerekirken cuma namazına gitti
Pandemi destek başvuru sonucu sorgulama! E-Devlet ile 1000 TL sosyal yardım parası başvurusu yap
GÜNDEM1000 TL pandemi destek başvuru sonuçları
PES DEDİRTTİ! Son dakika: Eşi öldüresiye dövmüştü! 3 yıl önce aşk kitabı yazmış!
GÜNDEMEşi öldüresiye dövmüştü! "Pes" dedirten olay!
Orucu bozan durumlar nelerdir? Kaza gerektiren durumlar nelerdir?
GÜNDEMOrucu bozan durumlar nelerdir?
SAĞANAK! Son dakika HAVA DURUMU uyarısı: Yağmur ve fırtına (Ankara - İstanbul)
GÜNDEMMeteoroloji'den önemli uyarı! 5 bölgede sağanak!
A PLUS DİLENCİ| Son dakika: Kayseri'de dilenci operasyonu! Rezidansta...
GÜNDEMAkılalmaz olay! Rezidansta kalan dilenciler!
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 18 yaş ve altı sokağa çıkma yasağı var mı?
GÜNDEMSokağa çıkma yasağı saatleri
TUZAK | Son dakika: 92 yaşındaki emekli doktora 10.6 milyon dolarlık tuzak!
GÜNDEM92 yaşındaki emekli doktora 10.6 milyon dolarlık ...
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu, Resmi Gazete'de
GÜNDEMGüvenlik Soruşturması Kanunu Resmi Gazete'de
Ankara'da inşaat kazısının temeline zarar verdiği üç katlı bina boşaltıldı
GÜNDEMAnkara'da üç katlı bina boşaltıldı