Taha Tayfur’dan babası Ferdi Tayfur’a: Seni çok özledim

2 Ocak 2025’te hayatını kaybeden arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur, vefatının yıl dönümünde oğlunun duygusal paylaşımıyla da anıldı.

Ferdi Tayfur’un, Habibe Ümyani Demir’den dünyaya gelen oğlu Taha Tayfur, babasının vefatının birinci yılında çocukluk yıllarına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Taha Tayfur, paylaşımında babasına duyduğu özlemi şu sözlerle dile getirdi; "Hani derler ya zaman su gibi akıp gider diye; senden sonra zaman çok hızlı geçmeye başladı. Seni ellerimle toprağa verişimden tam bir yıl geçti ama o soğuk gün daha dünmüş gibi aklımda…

Herkesin ‘Ferdi Baba’ diye haykırışları hâlâ kulaklarımda. Özlemimi kelimelerle anlatmak çok zor. Keşke eskisi gibi gülüp eğlenebilsek, sohbet etsek, bana daha fazla şey öğretsen… Yattığın yer incitmesin, ruhun şad, mekânın cennet olsun babam. Seni çok özledim."