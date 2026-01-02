Habertürk
        Taha Tayfur'dan babası Ferdi Tayfur'a: Seni çok özledim - Magazin haberleri

        Taha Tayfur’dan babası Ferdi Tayfur’a: Seni çok özledim

        Ferdi Tayfur'un vefatının birinci yılında oğlu Taha Tayfur, çocukluk yıllarına ait görüntüleri paylaşıp babasına duyduğu özlemi dile getirdi

        Giriş: 02.01.2026 - 23:40 Güncelleme: 02.01.2026 - 23:40
        "Seni çok özledim"
        2 Ocak 2025’te hayatını kaybeden arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur, vefatının yıl dönümünde oğlunun duygusal paylaşımıyla da anıldı.

        Ferdi Tayfur’un, Habibe Ümyani Demir’den dünyaya gelen oğlu Taha Tayfur, babasının vefatının birinci yılında çocukluk yıllarına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

        Taha Tayfur, paylaşımında babasına duyduğu özlemi şu sözlerle dile getirdi; "Hani derler ya zaman su gibi akıp gider diye; senden sonra zaman çok hızlı geçmeye başladı. Seni ellerimle toprağa verişimden tam bir yıl geçti ama o soğuk gün daha dünmüş gibi aklımda…

        Herkesin ‘Ferdi Baba’ diye haykırışları hâlâ kulaklarımda. Özlemimi kelimelerle anlatmak çok zor. Keşke eskisi gibi gülüp eğlenebilsek, sohbet etsek, bana daha fazla şey öğretsen… Yattığın yer incitmesin, ruhun şad, mekânın cennet olsun babam. Seni çok özledim."

        Gün Başlıyor - 1 Ocak 2026 (İstanbul Filistin İçin Tek Yürek Oldu)

        Erdoğan'dan Bahçeli'ye kutlama mesajı. 2026'da Savaşsız Gazze için yürüyüş. İstanbul Filistin için tek yürek oldu. Gazze için 3. buluşma. Gazze yeni yıla buruk girdi. 2026 Türkiye'de zirveler yılı olacak. Türkiye yüksek sesle "Gazze" diyor. Galata Köprüsü'nde Gazze Yürüyüşü. İstanbul'dan Dünya'ya Gazze mesajı. Gün Başlıyor'da Murat Güloğlu sundu.  

